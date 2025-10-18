Qué se sabe del data center con el que OpenAI invertirá en Argentina

De momento es sólo un entendimiento firmado por OpenAI y la empresa argentina Sur Energy para la inversión de 25 mil millones de dólares destinados a un datacenter para el desarrollo de inteligencia artificial en la Patagonia Argentina.
El CEO Sam Altman brindó un impreciso anuncio de un auspicioso proyecto que pondría al país en la cima del rubro dentro de Latinoamérica.
No mucho más que esto fue lo que indicó su CEO Sam Altman en un video grabado la semana pasada en el cual leyó un texto que además del anuncio concreto, celebró las políticas del gobierno de Javier Milei, en línea con su “socio” Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
La empresa encargada de ChatGPT crearía el modelo Stargate Argentina, dentro del homónimo plan de mayor envergadura lanzado a comienzos de este año desde la Casa Blanca y en convenio con SoftBank, Oracle, MGX Arm y Microsoft.
El objetivo central es invertir unos 500 mil millones en la construcción de centros de datos (datacenter) que le permite a OpenAI potenciar el desarrollo de sus herramientas, con mayor capacidad de procesamiento en simultáneo y, en consecuencia, la potencial mejora de su servicio.
Altman indicó que pretende que Argentina sea “un centro de inteligencia artificial para toda América Latina”, agregando comentarios positivos para Milei: “Su visión de cómo la IA podría impulsar el crecimiento y la creatividad de la Argentina”.
Algunos de los detalles del funcionamiento del datacenter fueron brindados por el propio gobierno argentino: “Opena AI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para colaborar en un proyecto de Data Center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina”.
Respecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aún no hay precisiones ni publicaciones sobre habilitación concreta publicada de forma correspondiente en el Boletín Oficial.
No se precisó tampoco la localización del datacenter, con especulaciones en publicaciones de medios como Infobae de que la elección rondaría la provincia de Neuquén.
Junto a su asesor en materia de inteligencia artificial Demian Reidel, Milei recibió en el marco del anuncio en Casa Rosada por Open AI de la audiencia ChristopherLehane, Chief Global Aﬀairs Oﬃcer; Benjamin Schwartz, Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships; Nicolas Andrade, Head of Latin America Policy and Partnerships; Ivy Lau-Schindewolf, International Policy Lead y Mohammed Husain, Solutions Engineer.
En un segundo anuncio, OpenAI se despega levemente de las responsabilidades: “El proyecto está siendo liderado por Sur Energy”, aclarando luego: “Sur Energy sería la desarrolladora de energía e infraestructura y lideraría la formación de un consorcio, incluyendo una asociación con un desarrollador de infraestructura en la nube. Sur Energy planea garantizar que el ecosistema del centro de datos funcione con fuentes seguras, eficientes y sostenibles. OpenAI celebra la oportunidad potencial de convertirse en comprador (offtaker) del proyecto”.
“Una de las empresas de energía más grandes de Argentina”. Así definió Altman en su video a Sur Energy, la firma fundada por Emiliano Kargieman y Matías Travizano que liderará la implementación de los centros de datos y su gestión.
Además del memorando con OpenAI, Sur Energy había firmado Memorandos de Entendimiento con Central Puerto y Genneia, una de las principales generadoras de energía eléctrica del país y la mayor de energía eléctrica renovable, respectivamente.
Sur Energy no emitió ningún comunicado por ninguna vía oficial y su sitio web no presenta mayor información al respecto de sus proyectos, siendo una pequeña vidriera del rubro de la firma.
