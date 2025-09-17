"Internet muerto": el aviso del CEO de OpenAI por la inteligencia artificial

El planteo gira en torno a una vieja (no tan vieja en términos reales) teoría respecto a la actividad en la red, argumentando que con el paso del tiempo la misma empieza a contemplar una mayoría de contenido no creado por humanos.
La "Dead Internet Theory", surgida en 2021 en un hilo del blog Agora Road’s Macintosh Cafe, parecía un tanto utópica, como aquellos conceptos relacionados a la “simulación”, pero la aceleración en el desarrollo y el acceso a herramientas de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías similares han potenciado la idea.
La publicación de Sam Altman en X.
Paradójicamente, una de las principales herramientas que favorecen el pensamiento de un internet artificial es ChatGPT, creada por la firma del propio Altman.
Los números acompañan la sensación. El usuario podría responder que se topa en mayor cantidad de ocasiones con contenido creado en algún porcentaje por IA y tendría razón, según las cifras de Imperva u Originality AI.
En base a los datos de la primera de las empresas, el 51% de las visitas a sitios web durante 2024 fueron protagonizadas por programas automatizados. Según Statista, el número de usuarios de Internet sigue aumentando. Mientras que la segunda firma indica que se registró un aumento del 400% en la presencia de textos artificiales en los primeros resultados de búsqueda desde el lanzamiento de ChatGPT.
Otros efectos
Junto a algunas de las publicaciones recientes de Sam Altman, entre las que se incluye el análisis de un caso particular en el que llega a conclusiones como “la gente real ha adoptado las peculiaridades del lenguaje de LLM” o que “AI Twitter/AI Reddit se siente muy falso, de una manera que realmente no ocurría hace un año o dos”, también hay declaraciones en su entrevista con Tucker Carlson.
En el recientemente viralizado diálogo, Altman giró en torno a conceptos como los peligros de los deepfakes, el control al que puede alcanzar la IA, la situación laboral e incluso la concepción de esta herramienta como un “dios”.
Sam Altman, CEO de OpenAI. Crédito: REUTERS/Amir Cohen
Una de las declaraciones en The Tucker Carlson Show que interpelan a mayor cantidad de humanos tienen que ver con el trabajo: "Quizás no desaparezcan por completo, pero sí cambian significativamente cada 75 años de media. Muchos de los actuales empleados de atención al cliente que trabajan por teléfono o computadora perderán sus puestos de trabajo. La IA lo hará mejor”.
El CEO de OpenAI igualmente abrió el paraguas: “Es incierto cómo evolucionará la demanda de estos puestos en cinco o diez años” y agregó: “A pesar de que la inteligencia artificial tiene potencial para detectar enfermedades con precisión, la gente realmente busca la conexión humana profunda con una persona”.
Al ser consultado si cree en Dios, Altman respondió que cree que “probablemente, como la mayoría de la gente, estoy algo confundido con esto. Pero pienso que hay algo más grande sucediendo que no puede ser explicado por la física" y al relacionarlo con la IA aclaró: "No hay nada en ello que me parezca divino o espiritual de ninguna manera. Pero yo soy, ya sabe, un friki de la tecnología. Y lo miro todo desde ese prisma".
