Tormentas, lluvias y ráfagas: las nueve provincias bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles en distintas zonas del norte y centro del país. El aviso alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes, donde se prevén condiciones meteorológicas adversas. En paralelo, rige otra alerta por lluvias fuertes en áreas cordilleranas de Neuquén,Río Negro y Chubut.
Las autoridades advirtieron que se trata de fenómenos que podrían generar complicaciones, por lo que recomendaron extremar cuidados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Tormentasde variada intensidad
Según el SMN, las regiones bajo alerta amarilla por tormentas serán afectadas por eventos aislados de distinta intensidad, algunos de ellos localmente fuertes. Estas tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.
El SMN alertó por fenómenos intensos en seis provincias y zonas cordilleranas.
En las provincias de Jujuy y Salta se estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros. En tanto, en Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes, los registros podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Durante la tarde, el fenómeno afectará principalmente al oeste y centro de Jujuy, al centro de Salta, a Tucumán, al sudeste de Santiago del Estero, al norte de Santa Fe y a gran parte de Corrientes, con excepción de su extremo norte. Hacia la noche, las tormentas persistirán en Jujuy, en el centro de Salta, en Tucumán y en sectores del centro y este santiagueño.
Lluvias fuertes en zonas cordilleranas
Además del alerta por tormentas, el organismo meteorológico emitió un aviso por lluvias intensas para áreas de la cordillera patagónica. En estas regiones se esperan precipitaciones persistentes, algunas de ellas localmente fuertes, con acumulados previstos entre 10 y 30 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados en forma localizada.
En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse como nieve, o bien como una combinación de lluvia y nieve, lo que podría afectar la circulación y las actividades al aire libre.
En Neuquén, la alerta rige durante la mañana y la tarde en la zona de Los Lagos, y durante la tarde en las cordilleras de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé. En Río Negro, el aviso alcanza por la mañana y la tarde a Bariloche y a las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó. En Chubut, las lluvias se concentrarán durante la mañana en la cordillera de Cushamen.
Recomendaciones
Ante este escenario, el SMN pidió a la población evitar salidas innecesarias, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de los fenómenos. También recomendó no sacar residuos, mantener limpios desagües y sumideros, y alejarse de zonas con riesgo de anegamientos.
En caso de que ingrese agua a las viviendas, se aconseja cortar el suministro eléctrico y desconectar electrodomésticos. Asimismo, se sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de puertas y ventanas. Quienes se encuentren al aire libre deberán buscar refugio inmediato en construcciones seguras o vehículos cerrados.
Las autoridades insistieron en la importancia de seguir los reportes oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas a lo largo de la jornada.