Alerta amarilla por tormentas fuertes y viento en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 3 de septiembre de 2025 una alerta amarilla por tormentas y vientos intensos, que afecta a un total de catorce provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos intensos con riesgo de interrupción de actividades cotidianas. Se esperan ráfagas, lluvias fuertes y ocasionales tormentas en varias regiones del país.
Según informa el organismo oficial, se trata de fenómenos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”
En el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta, el oeste de Tucumán, el noroeste de La Rioja, el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este de Río Negro, el este de Neuquén, y la costa este de Chubut, se activó la alerta por vientos intensos.
Se prevén velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en zonas de mayor altitud
Por otro lado, se declaró alerta amarilla por tormentas en el este de Formosa, el sudeste de Chaco, el noreste de Santa Fe, Corrientes, y el noreste de Entre Ríos.
El SMN anticipa tormentas de variada intensidad acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y granizo ocasional, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían registrarse mayores precipitaciones en forma puntual
AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires):
Se espera una jornada con cielos mayormente nublados durante la mañana, el mediodía y la tarde, tornándose parcialmente nublada por la noche. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de lluvias y vientos de hasta 22 km/h
Centro del país y zona pampeana:
El día transcurrirá con cielo algo nublado por la mañana y al mediodía, cubriéndose parcialmente hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y 20 °C, con vientos de hasta 41 km/h, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h a mediodía
Región de Cuyo:
Cielo parcialmente nublado por la mañana, algo cubierto durante el mediodía y la tarde, nuevamente parcialmente nublado hacia la noche. Las temperaturas estarán entre 9 °C y 20 °C, y se anticipan vientos de hasta 31 km/h en horas centrales del día
Norte del país:
Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, mínima de 7 °C y máxima de 23 °C. En la tarde y noche soplarán vientos de hasta 22 km/h
Patagonia:
Será una de las zonas más afectadas, con nevadas durante la mañana y el mediodía, y lluvias mezcladas con nieve por la tarde. La temperatura oscilará entre –1 °C y 6 °C, con probabilidad de precipitaciones del 70 % desde la mañana hasta la tarde. Vientos del sudoeste alcanzarán los 41 km/h, y ráfagas podrían trepar hasta los 69 km/h por la tarde y 59 km/h el resto del día
Ante estas condiciones, el SMN recomienda:
Por vientos fuertes: evitar actividades al aire libre, asegurar objetos móviles y mantenerse informado. Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono
Por tormentas: no sacar la basura, despejar desagües, evitar refugiarse cerca de árboles o postes eléctricos, no permanecer cerca de cuerpos de agua para prevenir rayos, estar atentos al granizo y mantener una mochila de emergencia lista
