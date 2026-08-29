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Rige una alerta amarilla por tormentas para tres provincias este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en distintas zonas del país.

El SMN advirtió por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo.El SMN advirtió por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 29 de agosto en sectores de Buenos Aires, Corrientes y Misiones.

De acuerdo con el organismo, se esperan fenómenos de intensidad variable que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

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Las tormentas serían aisladas, aunque algunas podrían alcanzar una intensidad localmente fuerte. El SMN estima acumulados de precipitación de entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Qué puede pasar durante las tormentas

El área bajo advertencia podría registrar precipitaciones intensas en poco tiempo, además de actividad eléctrica y ráfagas. También existe una baja probabilidad de caída de granizo.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales y tomar precauciones durante el desarrollo de los fenómenos.

El lunes feriado tendrá probabilidades de lluvias y fuertes ráfagas de viento.Las precipitaciones podrían acumular entre 15 y 40 milímetros.

La advertencia regirá durante la tarde y comprende sectores del sudoeste y sur bonaerense, incluida parte de la costa atlántica. Entre las localidades alcanzadas aparecen Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Pringles y Coronel Suárez, además de otros distritos cercanos.

Lluvias y nevadas

El SMN también mantiene una alerta amarilla para las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro debido a la posibilidad de lluvias y nevadas.

Las condiciones previstas forman parte de un escenario meteorológico que también requiere atención en esas áreas, especialmente durante el período señalado por el organismo.

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