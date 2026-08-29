El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 29 de agosto en sectores de Buenos Aires, Corrientes y Misiones.
Rige una alerta amarilla por tormentas para tres provincias este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en distintas zonas del país.
De acuerdo con el organismo, se esperan fenómenos de intensidad variable que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
Las tormentas serían aisladas, aunque algunas podrían alcanzar una intensidad localmente fuerte. El SMN estima acumulados de precipitación de entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Qué puede pasar durante las tormentas
El área bajo advertencia podría registrar precipitaciones intensas en poco tiempo, además de actividad eléctrica y ráfagas. También existe una baja probabilidad de caída de granizo.
Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales y tomar precauciones durante el desarrollo de los fenómenos.
La advertencia regirá durante la tarde y comprende sectores del sudoeste y sur bonaerense, incluida parte de la costa atlántica. Entre las localidades alcanzadas aparecen Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Pringles y Coronel Suárez, además de otros distritos cercanos.
Lluvias y nevadas
El SMN también mantiene una alerta amarilla para las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro debido a la posibilidad de lluvias y nevadas.
Las condiciones previstas forman parte de un escenario meteorológico que también requiere atención en esas áreas, especialmente durante el período señalado por el organismo.