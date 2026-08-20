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Alerta amarilla: fuertes vientos afectarán a varias localidades este jueves

Se prevén ráfagas de hasta 70 km/h y un avance del fenómeno de oeste a este durante la jornada, con impacto en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno avanzará de oeste a este a lo largo del día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El fenómeno avanzará de oeste a este a lo largo del día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 20 de agosto en distintos sectores de la costa de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el organismo, se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar hasta los 70 km/h.

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Qué localidades están bajo alerta

El aviso meteorológico comprende todo el corredor costero bonaerense, desde Carmen de Patagones hasta San Clemente del Tuyú.

Entre las localidades alcanzadas figuran Bahía Blanca, Médanos, Monte Hermoso, Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú, además de otras zonas de la costa.

Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h durante la jornada del jueves.Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h durante la jornada del jueves.

A qué hora comenzarán los fuertes vientos

Según el SMN, el fenómeno avanzará de oeste a este durante este jueves. Las primeras zonas afectadas serán las ubicadas en el sur de la costa bonaerense.

Durante la mañana, la alerta alcanzará principalmente al sector de Patagones. Con el correr de las horas, el área comprometida se desplazará hacia otros puntos de la provincia.

Cómo avanzará el fenómeno

Durante la tarde, los fuertes vientos llegarán a sectores como Bahía Blanca, Monte Hermoso y Necochea.

Más tarde, entre la tarde y la noche, el fenómeno se extenderá hacia la Costa Atlántica, desde Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú. También estarán comprendidas localidades como Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú y sus alrededores.

El SMN mantiene así bajo alerta amarilla a buena parte del litoral bonaerense por las condiciones de viento previstas para la jornada.

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