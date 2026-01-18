Por qué en Argentina los celulares seguirán siendo más caros que en EE. UU. y Chile tras la eliminación de aranceles
A pesar de la eliminación total de los tributos de importación a partir de enero de 2026, los precios de los teléfonos en el mercado local continuarán siendo sensiblemente más elevados respecto a Estados Unidos y Chile. Analistas y comerciantes explican las causas detrás de esta brecha y cómo impactará en el bolsillo de los consumidores.
La reciente eliminación de los aranceles para la importación de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos —establecida por el Gobierno nacional y vigente desde mediados de enero de 2026— no se traducirá automáticamente en precios similares a los de Estados Unidos o Chile, según análisis de mercado y comeparativas de productos.
¿Qué cambió y qué no se traduce en precios locales?
El 15 de enero pasado entró en vigencia la etapa final de una política que comenzó con rebajas progresivas en 2025 y que dejó a 0% los aranceles de importación de celulares.
Adicionalmente, los impuestos internos que gravan estos productos se redujeron significativamente (del 19% al 9,5% para importados), y quedaron totalmente exentos para los bienes ensamblados en Tierra del Fuego.
Un celular de alta gama puede costar hasta el doble en Argentina que en Estados Unidos
Sin embargo, la eliminación de los impuestos no es sinónimo de una caída inmediata equivalente en los precios finales que pagan los consumidores.
En parte, esto se debe a que empresas y cadenas de comercialización ya anticiparon la medida en sus estructuras de precios, y también a otros costos que no fueron eliminados, como logística, comercialización y márgenes comerciales que persisten en el mercado.
Comparaciones recientes elaboradas a partir de listados de productos muestran que incluso con arancel cero, un celular de alta gama puede costar hasta el doble en Argentina que en Estados Unidos o Chile, una brecha que solo se acortará parcialmente pese a la eliminación de los tributos.
Competencia global y la diferencia de precios
La brecha de precios entre Argentina y otros mercados se explica por múltiples factores. En EE. UU., por ejemplo, los equipos suelen comercializarse con menor carga impositiva y mayor volumen de ventas, lo que incentiva precios más competitivos.
En Chile, un destino tradicional de compras para compradores argentinos, las estructuras tributarias y la oferta de productos similares favorecen precios inferiores incluso al compararlos con los valores argentinos sin aranceles.
Esta situación es corroborada por comparativas de productos específicos, en las cuales modelos recientes de iPhone en Chile siguen resultando sensiblemente más económicos que sus mismos equivalentes vendidos en la Argentina después de la quita de aranceles locales.
Desde el punto de vista del mercado, esto indica que existen otros costos estructurales que influyen en la formación de precios en Argentina, tales como mayor costo logístico, prácticas comerciales, márgenes de distribución o políticas de stock y precios aplicadas por los proveedores locales.
Asimismo, la competencia informal y el contrabando también inciden en la percepción de precios locales versus los valores oficiales.
Para los consumidores argentinos, el impacto concreto de la eliminación de aranceles se traducirá, en el mediano plazo, en cierta baja en los precios de celulares —según estimaciones privadas y oficiales, de hasta 30% o más en algunos modelos—, pero no en una equiparación total con los mercados extranjeros.