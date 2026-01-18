Economía y consumo

Por qué en Argentina los celulares seguirán siendo más caros que en EE. UU. y Chile tras la eliminación de aranceles

A pesar de la eliminación total de los tributos de importación a partir de enero de 2026, los precios de los teléfonos en el mercado local continuarán siendo sensiblemente más elevados respecto a Estados Unidos y Chile. Analistas y comerciantes explican las causas detrás de esta brecha y cómo impactará en el bolsillo de los consumidores.