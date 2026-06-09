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Causa judicial

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

El juez de Garantías Jorge Rodríguez firmó la medida tras recibir los informes médicos complementarios de la autopsia. El estudio ratificó que el fallecimiento se produjo a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico.

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari. Foto: Reuters.La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari. Foto: Reuters.
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El Juzgado de Garantías N.° 5 de Morón, a cargo del magistrado Jorge Rodríguez, otorgó la autorización legal para proceder a la cremación del cuerpo de Carlos "Indio" Solari, conforme a la solicitud presentada por sus familiares directos.

La resolución judicial se dictó tras la conformidad emitida por el fiscal Lucio Rivero, quien interviene en la causa caratulada preventivamente como "averiguación de causales de muerte". El procedimiento penal se inició bajo los protocolos de rutina destinados a descartar indicios de criminalidad.

Argentine singer Carlos Alberto Solari, known as Indio Solari, performs in Olavarria, Buenos Aires province, Argentina, March 11, 2017. Solari died at the age of 77 on June 5, 2026, according to local media. REUTERS/Agustin MarcarianLa muerte del músico se produjo como consecuencia de un ACV hemorrágico. Foto: Reuters.

Resultados médicos

Los peritajes forenses y la autopsia correspondiente determinaron que la muerte del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota se produjo como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

Mirá tambiénTras el velatorio masivo, trasladaron los restos del Indio Solari a Lanús

El representante del Ministerio Público Fiscal aguardó la incorporación de los estudios médicos complementarios al expediente antes de habilitar el traslado y la disposición final de los restos, medida que permite dar continuidad al trámite impulsado por los allegados del músico.

Con el aval del juzgado interviniente, la familia queda habilitada para concretar la cremación en el Cementerio Municipal de Lanús, donde se programó una ceremonia de carácter privado tras las jornadas de despedida pública realizadas en el Polideportivo de Villa Domínico.

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