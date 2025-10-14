Recomendaciones

Requisitos para mantener el Certificado Único de Discapacidad: qué cambia desde octubre 2025

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) modificó los requisitos para la renovación y los plazos del Certificado Único de Discapacidad (CUD). A partir de octubre rigen prórrogas automáticas para ciertos casos y nuevas exigencias para quienes deban renovar.