La emoción por la Selección argentina llegó hasta uno de los lugares más extremos del planeta. Un docente de la Escuela Provincial N° 38 de la Base Esperanza, en la Antártida Argentina, protagonizó un festejo que rápidamente llamó la atención luego del triunfo por 2-1 ante Inglaterra.
Video viral: el maestro que desafió el frío antártico por la Selección argentina
Un docente de la Base Esperanza protagonizó una celebración que sorprendió a miles de personas en redes sociales al mostrar cómo la pasión por el equipo nacional llegó hasta un territorio marcado por temperaturas extremas y un paisaje completamente cubierto de nieve.
El maestro salió al exterior con la camiseta albiceleste y una bandera argentina para celebrar la victoria, pese a las condiciones climáticas extremas del lugar. En ese momento, la temperatura superaba los 20 grados bajo cero.
El video del momento fue difundido en redes sociales y se viralizó en las últimas horas. Las imágenes muestran al docente enfrentando el frío, el viento y la nieve mientras sostiene la bandera nacional, que flamea con intensidad en medio del paisaje antártico.
La celebración en medio del frío extremo
En la grabación se observa al docente salir al exterior sin abrigo, con la camiseta argentina puesta y la bandera en sus manos. A pesar de las fuertes ráfagas de viento y las bajas temperaturas, el hombre mantiene el festejo y expresa su alegría por el resultado del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
“¡Vamos Argentina, carajo!”, se escucha decir al maestro durante la celebración, en una escena que generó una gran repercusión entre los usuarios que compartieron el video.
El particular festejo se convirtió en una muestra más del acompañamiento de los hinchas argentinos a la Selección, incluso desde lugares alejados y con condiciones muy diferentes a las que se viven en las ciudades.
Quién es el docente que protagonizó el video viral
Según trascendió, el protagonista de las imágenes es Gustavo Olivera, docente de la Escuela Provincial N° 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, ubicada en la Base Esperanza.
La institución es considerada el centro educativo más austral del mundo y funciona dentro de una de las instalaciones permanentes de la Antártida Argentina. Allí también viven familias y los chicos asisten a clases durante todo el año.
El registro del festejo permitió mostrar una celebración futbolística desde un escenario poco habitual: un territorio cubierto de nieve, con temperaturas extremas y alejado de los principales centros urbanos.
Festejos en distintos lugares del mundo
La celebración del docente antártico se sumó a las expresiones de alegría que se multiplicaron tras la clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial.
En distintos puntos del país, miles de hinchas salieron a las calles para festejar el resultado. La celebración también se extendió a ciudades del exterior como Roma, Punta del Este y Madrid, donde argentinos y fanáticos del equipo nacional compartieron la emoción por el logro deportivo.
El video grabado en la Base Esperanza se convirtió en una de las imágenes más llamativas de los festejos, al mostrar cómo la pasión por la Selección atravesó fronteras y llegó hasta uno de los lugares más inhóspitos del planeta.