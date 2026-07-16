Festejó a -20 °C

Video viral: el maestro que desafió el frío antártico por la Selección argentina

Un docente de la Base Esperanza protagonizó una celebración que sorprendió a miles de personas en redes sociales al mostrar cómo la pasión por el equipo nacional llegó hasta un territorio marcado por temperaturas extremas y un paisaje completamente cubierto de nieve.