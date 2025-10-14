Ciudad de Buenos Aires

Batalla campal entre taxistas y choferes de aplicaciones en Aeroparque

En la calle de ingresos y egresos frente a la terminal de aeropuerto Jorge Newbery, taxistas y conductores de plataformas se agarraron a golpes por el control de pasajeros, dejando al descubierto viejas tensiones y advertencias explícitas en plena vía pública.