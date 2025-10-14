Batalla campal entre taxistas y choferes de aplicaciones en Aeroparque

Lo que había comenzado como una discusión por pasajeros se transformó rápidamente en una batalla campal entre taxistas y choferes de aplicaciones frente a la puerta de Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires.
En la calle de ingresos y egresos frente a la terminal de aeropuerto Jorge Newbery, taxistas y conductores de plataformas se agarraron a golpes por el control de pasajeros, dejando al descubierto viejas tensiones y advertencias explícitas en plena vía pública.
Lo que había comenzado como una discusión por pasajeros se transformó rápidamente en una batalla campal entre taxistas y choferes de aplicaciones frente a la puerta de Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires.
El incidente ocurrió sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, que es la zona de llegada y salida de los miles de pasajeros que todos los días llegan para abordar vuelos. Primero hubo insultos, luego empujones y finalmente trompadas y patadas.
La pelea quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, volviendo a poner sobre la mesa la encrucijada respecto al transporte de pasajeros en contexto de la aparición de plataformas digitales descentralizadas que chocan contra las regulaciones a las que se deben atener los servicios tradicionales.
En un momento previo del video se escucha a un hombre elevar la voz en tono amenazante: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”.
El episodio ocurrió en la Costanera, a la altura del acceso de arribos nacionales de Aeroparque. En ese espacio de tránsito intenso y demanda de transporte, la tensión entre taxis tradicionales y plataformas viene acumulándose hace tiempo.
Quienes cubren estas noticias advierten que no es la primera vez que esto sucede en Aeroparque: los choferes de apps, ante restricciones para ingresar dentro del aeropuerto o alcanzar puntos de recogida, se instalan en vías vecinas o zonas limítrofes, lo que genera competencia directa en zonas controladas.
Según fuentes periodísticas, las autoridades policiales que intervinieron en el lugar determinaron que el desencadenante del enfrentamiento fue que los taxistas reclamaban la preminencia en ese territorio y los conductores de apps se defendían con argumentos de libre competencia.
De acuerdo a los testimonios, los taxistas acusan que los conductores de apps “invaden sus espacios regulados”, que no respetan puntos asignados y que compiten “fuera de las reglas”.
Mientras que los conductores de las plataformas digitales se defienden alegando que los puntos de “pickup” no funcionan correctamente o que las restricciones les impiden operar con normalidad.
Según el delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT), el reclamo es simple: que se cumpla la normativa vigente. “Queremos competencia ordenada”, dijo, y agregó: “Exigimos que trabajen de una manera ordenada como hacemos nosotros, con todas las regulaciones que nos imponen el gobierno… documentación en regla… brindar un servicio seguro y legal”.
En las zonas donde circula mucho pasajero listo para un traslado como es el caso de Aeroparque, la presencia de las aplicaciones de viaje siguen desdibujando los límites entre lo público y lo privado.
Por eso, el episodio no pasó desapercibido en las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos interpretan que este tipo de episodios gravita más allá del conflicto local: impacta la credibilidad de las políticas de movilidad, el deber de autoridad del Estado y la tensión entre innovación tecnológica y clivajes sociales tradicionales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.