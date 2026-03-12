Escena inusual en la Patagonia: captaron una multitud de tiburones bacota en el Golfo San Matías
El impresionante avistamiento fue captado por un drone y luego remitido a especialistas. El hallazgo abrió nuevas preguntas sobre el comportamiento de la especie y reforzó la necesidad de preservar una zona sensible para la fauna marina.
Los especialistas analizaron el video por el valor científico de una concentración tan numerosa de tiburones bacota.
Más de cien tiburones bacota quedaron registrados bajo el agua en la costa de Río Negro y el hallazgo impactó tanto por su magnitud como por su rareza. La escena fue captada en el Golfo San Matías, donde un drone detectó una concentración inusual de ejemplares moviéndose en conjunto.
Las imágenes fueron obtenidas por Maximiliano Facundo Cartes Salas, piloto de drone y divulgador ambiental, que filmaba la zona cuando advirtió una gran cantidad de siluetas desplazándose bajo la superficie. El material circuló primero en redes y luego fue enviado a equipos científicos para su análisis.
El registro fue localizado en aguas de la Bahía de San Antonio, dentro del Golfo San Matías, una región que desde hace años concentra interés científico por su biodiversidad marina. La secuencia mostró a los animales en movimiento coordinado, en una postal pocas veces documentada para esa parte de la Patagonia.
Según la información difundida por los medios que accedieron al video, cada una de las sombras visibles correspondería a ejemplares de entre 2,5 y 3 metros de largo, con pesos estimados entre 80 y 100 kilos. Esa dimensión reforzó la idea de que no se trató de un paso ocasional, sino de una agregación numerosa de animales adultos o subadultos.
La bióloga marina Florencia Fernández, integrante del Grupo CONDROS del CIMAS, definió el episodio como un registro “muy llamativo y poco común” para el Golfo San Matías. También explicó que el equipo tomó conocimiento del caso a partir del aviso de una colega que realizaba un censo aéreo de mamíferos marinos en la zona.
Para los investigadores, el valor del hallazgo no se reduce a lo visual. El video ofrece una oportunidad concreta para estudiar hábitos todavía poco documentados del tiburón bacota en aguas argentinas, en especial por la cantidad de individuos reunidos en un mismo sector.
El avistamiento fue registrado con un drone en aguas del Golfo San Matías, frente a la costa rionegrina.
Una de las hipótesis que manejan los especialistas es que la concentración pueda estar asociada a una etapa clave del ciclo de vida de la especie, posiblemente vinculada a la reproducción. Aun así, remarcaron que no hay certeza sobre la causa exacta ni sobre la frecuencia con la que podría repetirse un evento de esta naturaleza.
La misma investigadora señaló que en el Golfo San Matías hay registradas 19 especies de rayas, 12 especies de tiburones y una quimera o pez gallo, lo que da cuenta de la riqueza de peces cartilaginosos de la región. Dentro de ese conjunto, el bacota aparece principalmente durante los meses más cálidos.
El tiburón bacota, identificado científicamente como Carcharhinus brachyurus, figura en la categorización de condrictios del INIDEP como una especie vulnerable en el Mar Argentino. WCS Argentina también la menciona entre los grandes tiburones costeros cuya preservación requiere medidas específicas por su sensibilidad frente a la presión pesquera.
Parte de esa vulnerabilidad se explica por su biología. De acuerdo con WCS Argentina, el bacota necesita alcanzar aproximadamente los dos metros de largo para poder reproducirse, algo que sucede recién alrededor de los 20 años de vida, una madurez tardía que vuelve lenta cualquier recuperación poblacional.
En ese marco, la difusión del hallazgo vino acompañada de una decisión deliberada: no revelar el punto exacto del avistamiento. Según se indicó, el área se ubica entre Las Grutas y San Antonio, pero que se evitó una localización precisa para prevenir pesca ilegal, acoso de embarcaciones y otras formas de presión humana sobre el sitio.