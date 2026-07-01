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El estilo de Tate McRae: una combinación perfecta entre sensualidad y vanguardia

La cantante canadiense se consolida como un ícono de la escena global. Un repaso por sus looks más icónicos y su evolución estilística.

Una combinación perfecta entre sensualidad y vanguardia. Foto: Reuters.Una combinación perfecta entre sensualidad y vanguardia. Foto: Reuters.
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Tate McRae logró consolidarse en la cúspide de la escena internacional como uno de los rostros más influyentes de la moda pop.

La artista canadiense no solo pisa fuerte en las principales listas de reproducción globales con su potente voz y coreografías milimétricas, sino que también se transformó en una de las figuras más codiciadas por los diseñadores de alta costura. Su presencia en las principales alfombras rojas del mundo confirma que su propuesta estética es tan arriesgada como auténtica.

Tate McRae poses on the red carpet at the 2025 MTV Video Music Awards in Elmont, New York, U.S., September 7, 2025. REUTERS/Kylie CooperEquilibrada mixtura entre sofisticación contemporánea y sensualidad de vanguardia. Foto: Reuters.

El vestuario de McRae se caracteriza por una equilibrada mixtura entre sofisticación contemporánea y sensualidad de vanguardia. Con una marcada preferencia por las siluetas ajustadas, las transparencias estratégicas y texturas que oscilan entre el vinilo, el encaje y los brillos, la cantante construyó una identidad visual sumamente fresca.

Lejos de encasillarse, alterna vestidos de gala tradicionales con piezas urbanas disruptivas, complementadas con accesorios maximalistas y un maquillaje de acabado natural que resalta sus rasgos.

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Una pasarela de gala

A lo largo de sus últimas apariciones públicas entre 2024 y este primer semestre de 2026, la cantante dejó en claro que cada una de sus pasadas está diseñada para marcar tendencia. Para la última edición de la Met Gala, deslumbró con un diseño ceñido de encaje semitransparente dorado con motivos de hojas en los tirantes que remataba en una falda con volantes voluminosos de destellos metálicos.

tate mcrae reutersTate Mcrae en la última Met Gala. Foto: Reuters.

Esta audacia también se vio en los Billboard Women in Music Awards de este año, donde optó por un vestido strapless de vinilo en tono burdeos oscuro de largo midi, adornado con un delicado escote corazón y una flor central.

Su versatilidad para pasar de texturas rígidas a géneros fluidos quedó demostrada en el after party de los Oscar organizado por Vanity Fair, cita para la cual lució un vestido largo de color rojo vibrante con corte sirena y profundas aberturas geométricas situadas justo debajo del busto.

tate mcrae reutersTate Mcrae en los Billboard Women in Music Awards y el after party de los Oscars. Foto: Reuters.

Asimismo, el espíritu pop más puro se hizo presente en la alfombra de los Grammy mediante un conjunto de dos piezas compuesto por un corset sin tirantes y una falda larga ornamentada con flecos que sumaba sofisticación gracias a unos guantes largos de satén negro.

Tate McRae poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniEl espíritu pop más puro se hizo presente en la alfombra de los Grammy. Foto: Reuters.

Finalmente, durante la gala Time100 Next, la canadiense optó por los tonos nude con un vestido de tirantes finos texturado con incrustaciones de pedrería plateada en líneas diagonales sobre una base de gasa translúcida.

tate mcrae reutersTate McRae durante la gala Time100 Next. Foto: Reuters.

Versatilidad en la moda

El estilo de Tate McRae también encuentra su lugar de juego en las entregas de premios dedicadas al público joven.

tate mcrae reutersEl estilo de Tate McRae también encuentra su lugar de juego. Foto: Reuters.

En los MTV Video Music Awards, la artista supo desdoblar su imagen con dos propuestas contrapuestas, vistiendo primero un look urbano compuesto por un body negro de mangas largas con transparencias en el torso y gafas de sol oscuras, para luego pasar a un vestido blanco translúcido de corte bikini con una falda vaporosa de caída ligera.

Tate McRae poses on the red carpet at the 2025 MTV Video Music Awards in Elmont, New York, U.S., September 7, 2025. REUTERS/Kylie CooperEn los MTV Video Music Awards, la artista supo desdoblar su imagen. Foto: Reuters.

Desde portadas de revistas de vanguardia como Paper, donde posó con vestidos satinados azul celeste de asimetrías pronunciadas y sandalias doradas de tiras, hasta minivestidos de encaje con cuello cerrado en las alfombras europeas que dejaban ver un conjunto a tono, McRae demuestra que la moda es un canal de expresión fundamental en su carrera.

tate mcraeDesde portadas de revistas de vanguardia como Paper.

A sus 23 años, la estrella pop no solo define el sonido de una generación, sino también el guardarropa de la nueva era musical.

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