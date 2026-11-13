El lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre se realizará en la ciudad de Santa Fe la IES Week, la semana de actividades del instituto, con sede en la Estación Belgrano. Durante tres jornadas, estudiantes, docentes, profesionales y público en general compartirán charlas, talleres, muestras y un gran cierre a pura creatividad.
IES Week: tres días de charlas, workshops, diseño, creatividad e indumentaria en la Estación Belgrano
Del 16 al 18 de noviembre, el IES presenta trabajos de estudiantes, encuentros con profesionales y cierra con el desfile de Diseño de Indumentaria sobre el andén. ¿Te lo vas a perder?
Los días 16 y 17 de noviembre, de 14 a 21 hs, en Los Altos de la Estación Belgrano, se desarrollarán charlas y workshops dictados por profesionales y presentaciones de trabajos de estudiantes de las carreras de Diseño Digital, Diseño Gráfico, Periodismo Integral Deportivo, Desarrollo de Software y Administración de Empresas.
El miércoles 18 de noviembre el evento cierra con la XVI edición del tradicional desfile de Diseño de Indumentaria, que este año lleva por nombre “Vestigios, Cronografías de Arte”. Los andenes de la estación se transformarán en pasarela para una presentación colorida y creativa, en la que las y los estudiantes se juegan todo.
La propuesta recorre el arte a través del tiempo: el barroco latinoamericano, el neoclasicismo y las vanguardias se reinterpretan en colecciones diseñadas y confeccionadas por alumnas y alumnos de la carrera. Las puertas abren a las 19 hs y el desfile comienza a las 20 hs. Se espera un público de más de 1000 personas.
Datos para la agenda
- Qué: IES Week 2026
- Cuándo: del lunes 16 al miércoles 18 de noviembre
- Dónde: Estación Belgrano, Santa Fe
- Lunes 16 y martes 17 (Los Altos de la Estación Belgrano): charlas y workshops de profesionales y presentaciones de trabajos de Diseño Digital, Diseño Gráfico, Periodismo Integral Deportivo, Desarrollo de Software y Administración de Empresas. Horario: de 14 a 21 hs.
- Miércoles 18 (andenes de la estación): XVI Desfile de Diseño de Indumentaria, “Vestigios, Cronografías de Arte”. Apertura de puertas 19 hs, inicio 20 hs.
- Entradas al desfile: $30.000 más el costo del servicio de la plataforma. Venta por Platea VIP. Se puede pagar con tarjetas del Banco Santa Fe y Entre Ríos en 6 cuotas sin interés.