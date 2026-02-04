#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cuidados capilares

¿Cada cuánto hay que lavar el cabello? La frecuencia ideal según tu tipo de pelo

Especialistas aseguran que no existe una regla única para todos. La clave está en conocer las características de tu cabello, tu estilo de vida y responder a las señales que da el cuero cabelludo.

Los mejores tips para un pelo sano.Los mejores tips para un pelo sano.
 11:58
Seguinos en
Por: 

¿Es bueno lavar el pelo todos los días? ¿Debería dejar pasar varios días entre lavados? Las respuestas no son tan simples. No existe una frecuencia universal para lavar el cabello. La decisión debe ajustarse a factores individuales como el tipo de pelo, el nivel de actividad física, el clima y la cantidad de sebo que produce cada cuero cabelludo.

Especialistas en dermatología y peluquería coinciden en que la frecuencia ideal depende de observar cómo responde el cabello, sin caer en rutinas rígidas ni seguir modas que no se adapten a cada caso.

La frecuencia ideal de lavado depende del tipo de pelo.La frecuencia ideal de lavado depende del tipo de pelo.

Factores que determinan la frecuencia de lavado

Tipo de cabello

El cabello fino o lacio tiende a acumular grasa más rápidamente, por lo que puede requerir lavados diarios o día por medio.

El cabello grueso, rizado o seco conserva la oleosidad por más tiempo, por lo que puede lavarse con menor frecuencia.

Producción de sebo

El cuero cabelludo naturalmente genera grasa, pero en algunas personas la producción es mayor, generando una apariencia oleosa más rápido.

Estilo de vida

Personas que realizan actividad física intensa, transpiran mucho o viven en zonas urbanas contaminadas pueden necesitar lavarse el cabello más seguido.

Tratamientos químicos

Pelo teñido, decolorado o alisado debe cuidarse con productos específicos y evitar lavados frecuentes que dañen la fibra capilar.

Mirá tambiénCómo lucir el cabello en verano: cortes frescos, peinados prácticos y cuidados esenciales

¿Cuántas veces conviene lavarlo según el tipo de pelo?

Aunque no hay una fórmula exacta, los expertos sugieren una guía orientativa:

  • Cabello graso o muy fino: Todos los días o día por medio.
  • Cabello normal: Dos o tres veces por semana.
  • Cabello seco, rizado o afro: Una vez por semana puede ser suficiente.

Cada persona puede ajustar estas pautas a su realidad, observando si siente el cabello sucio, pesado o con picazón.

Dormir con el pelo mojado puede parecer inofensivo, pero puede tener consecuencias negativas para la salud de tu cabello y cuero cabelludo.Evitar el uso excesivo de calor (secador, planchita).

Recomendaciones extra

  • Elegir un buen shampoo: Preferir productos sin sulfatos agresivos que limpien sin resecar.
  • Aplicar shampoo solo en el cuero cabelludo, masajeando suavemente.
  • Usar acondicionador en las puntas, no en la raíz.
  • Evitar el uso excesivo de calor (secador, planchita) y proteger el cabello con productos térmicos.
  • Observar señales de alerta: Caspa, irritación o picazón constante pueden indicar que la rutina actual no es adecuada.

La frecuencia ideal para lavar el cabello no es una cuestión de moda ni de costumbre, sino de equilibrio y observación personal. Escuchar lo que el pelo y el cuero cabelludo necesitan es la mejor guía para lograr una melena saludable, con brillo y fuerza, sin caer en extremos ni rutinas rígidas.

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro