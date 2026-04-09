Encontrar el equilibrio justo entre la formalidad que exige el ámbito laboral y la comodidad necesaria para afrontar largas jornadas es, para muchas, un desafío diario. Sin embargo, la moda actual nos da un respiro: las fronteras entre lo "ejecutivo" y lo "relajado" se han vuelto más difusas, permitiendo que el estilo personal brille incluso entre carpetas y reuniones.
Looks de oficina: las prendas esenciales que transformarán tu placard este año
Vestirse para el trabajo ya no tiene por qué ser aburrido. Descubrí cómo combinar prendas clásicas y toques modernos para lograr un equilibrio entre profesionalismo, comodidad y elegancia.
Esta temporada, la clave no está en comprar un guardarropa nuevo, sino en saber articular las piezas que ya tenemos con cortes modernos y accesorios estratégicos. Aquí te presentamos siete propuestas para que el "qué me pongo" deje de ser una preocupación matutina.
1. El traje sastrero en tonos tierra
El clásico traje de dos piezas se reinventa. Olvidate del negro rígido por un momento y apostá por los chocolates, terracotas o verdes secos. La tendencia actual dicta un calce ligeramente oversize, que aporta una imagen de autoridad pero con una actitud mucho más contemporánea y fluida.
2. Chalecos: el hit del año
El chaleco sastrero, usado como prenda única o sobre una camisa de seda, se ha convertido en la pieza estrella. Es ideal para esos días de media estación en Santa Fe, donde el clima nos obliga a vestirnos "en capas". Aporta estructura al torso y eleva instantáneamente un pantalón de vestir básico.
3. El regreso de la falda midi
La falda por debajo de la rodilla, ya sea plisada o de corte evasé, es la aliada perfecta para quienes buscan feminidad y confort. Combinala con botas de caña alta o con zapatos bajos tipo mocasín. Es una opción que comunica sofisticación sin esfuerzo.
4. Jeans oscuros y blazer: el uniforme todoterreno
El "viernes casual" se extendió a toda la semana. El secreto para llevar jean a la oficina y no desentonar es elegir lavados oscuros, sin roturas y de corte recto. Al sumarle un blazer bien estructurado y una camisa blanca impecable, el resultado es un look profesional pero dinámico.
5. El poder de las camisas con detalles
Salí de la clásica camisa de algodón. Buscá texturas como el satén o detalles como lazos en el cuello y mangas abullonadas. Estas variantes permiten que, incluso sin usar accesorios llamativos, tu outfit tenga un punto focal interesante y refinado.
6. Monocromo: Elegancia en un solo color
Vestirse de un solo color de pies a cabeza (el famoso total look) es un truco visual que estiliza y simplifica la elección. Los tonos neutros como el gris melange o el beige arena son apuestas seguras que proyectan una imagen pulcra y muy profesional.
7. Zapatillas urbanas, ¿sí o no?
La respuesta es un rotundo sí, siempre que sean de cuero, estén impecables y se combinen con prendas más formales para crear contraste. Un traje sastrero con zapatillas blancas es el uniforme preferido de las nuevas ejecutivas que priorizan la movilidad sin perder el estilo.
El consejo Nosotros: no subestimes el poder de un buen cinturón o un reloj clásico. En los looks de oficina, donde las prendas suelen ser más sobrias, los accesorios son los que cuentan quién sos vos realmente.