Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El armario cápsula primaveral combina estilo y funcionalidad, con prendas versátiles como la falda globo que permiten múltiples combinaciones cómodas y elegantes para el día a día.

El armario cápsula primaveral es la clave para mantener tu vestidor organizado y funcional, combinando moda y practicidad en cada elección. Al seleccionar prendas versátiles, se logra optimizar espacio y tiempo, permitiendo múltiples combinaciones sin sacrificar elegancia ni comodidad.

Esta temporada, las faldas globo se destacan por su volumen en la parte inferior y cintura definida, creando siluetas favorecedoras para distintos tipos de cuerpo. Combinadas con tops y accesorios adecuados, se convierten en un básico imprescindible que aporta adaptabilidad y estilo a un guardarropa pensado para un estilo de vida activo.

