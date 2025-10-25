Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El armario cápsula primaveral es la clave para mantener tu vestidor organizado y funcional, combinando moda y practicidad en cada elección. Al seleccionar prendas versátiles, se logra optimizar espacio y tiempo, permitiendo múltiples combinaciones sin sacrificar elegancia ni comodidad.
Esta temporada, las faldas globo se destacan por su volumen en la parte inferior y cintura definida, creando siluetas favorecedoras para distintos tipos de cuerpo. Combinadas con tops y accesorios adecuados, se convierten en un básico imprescindible que aporta adaptabilidad y estilo a un guardarropa pensado para un estilo de vida activo.
