Supersticiones del viernes 13: ¿por qué hay tres en este 2026?

Ni te cases, ni te embarques... ¿o eso era el martes? Este viernes 13 de marzo llega el segundo de los tres desafíos que el calendario le impone a los supersticiosos en 2026. Entre el peso de la historia, las tragedias medievales y el legado de Hollywood, desglosamos por qué esta fecha sigue paralizando a miles y qué hay de cierto tras el mito del infortunio.
Para quienes miran el almanaque con recelo, el 2026 no es un año cualquiera. Tras haber transitado el primer viernes 13 en febrero, hoy nos enfrentamos al segundo capítulo de esta trilogía de "mala suerte", que culminará recién en noviembre. Aunque en Argentina la tradición del "martes 13" tiene raíces profundas, la globalización cultural y el cine han instalado al viernes como un competidor directo en el podio de los días temidos.
Jason, el personaje central de la clásica saga cinematográfica de terror "Viernes 13".
Raíces bíblicas y tragedias históricas
La fobia a esta combinación —técnicamente llamada parascevedecatriafobia— no es un invento moderno. Sus orígenes son una amalgama de religión e historia:
La última cena: la presencia de 13 comensales (Jesús y sus 12 apóstoles) marca al número con la sombra de la traición de Judas.
La crucifixión: el viernes es, para la tradición cristiana, el día del sacrificio de Jesús, lo que le otorga una carga de luto y solemnidad.
El fin de los templarios: históricamente, el viernes 13 de octubre de 1307 se desató la persecución, captura y quema en la hoguera de los Caballeros Templarios por orden de Felipe IV de Francia, un evento que selló la fama trágica del día.
Más allá de la fe, la mitología nórdica cuenta que Loki, el dios del caos, fue el invitado número 13 en una cena de dioses que terminó con la muerte del amado Balder.
Ya en el siglo XX, fue la industria del cine la que terminó de consolidar el miedo. La máscara de Jason Voorhees en la saga "Viernes 13" transformó una superstición antigua en un fenómeno de la cultura pop que hoy inunda las redes sociales con memes y recordatorios de precaución.
Supersticiones que perduran en la arquitectura
El mito es tan fuerte que ha moldeado nuestra realidad urbana. No es extraño encontrar en grandes ciudades edificios que "saltan" del piso 12 al 14, o aerolíneas que omiten la fila 13 en sus aviones. En Santa Fe, si bien el martes 13 suele frenar el ritmo de los casamientos en el Registro Civil, el viernes 13 se vive con una mezcla de curiosidad y respeto por lo desconocido.
¿Mala suerte o casualidad?
A pesar de que la ciencia no ha logrado demostrar un incremento en accidentes o desgracias durante estos días, el poder de la creencia sigue vigente. Este será un día de evitar escaleras, cuidar los espejos y, para los más escépticos, simplemente otro viernes para celebrar la llegada del fin de semana.
Al final del día, la suerte —buena o mala— suele ser cuestión de perspectiva.