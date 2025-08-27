Furor en redes

Taylor y Travis confirmaron su compromiso: así reaccionaron las celebridades al gran anuncio

La superestrella del pop y el jugador de la NFL oficializaron su compromiso con una publicación romántica que desató una ola de reacciones en redes sociales. Desde Sabrina Carpenter hasta Donald Trump, los famosos no tardaron en celebrar la noticia que sacudió al mundo del espectáculo y el deporte.