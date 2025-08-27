Taylor y Travis confirmaron su compromiso: así reaccionaron las celebridades al gran anuncio
La superestrella del pop y el jugador de la NFL oficializaron su compromiso con una publicación romántica que desató una ola de reacciones en redes sociales. Desde Sabrina Carpenter hasta Donald Trump, los famosos no tardaron en celebrar la noticia que sacudió al mundo del espectáculo y el deporte.
Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo este martes al anunciar su compromiso a través de una emotiva publicación en Instagram. En una serie de imágenes tomadas en un jardín, la pareja posó abrazada, luciendo relajados y felices. El pie de foto, con un toque de humor y ternura, decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.
El detalle más comentado fue el anillo de compromiso que Taylor lució en las fotos: una joya de oro amarillo con un gran diamante central de corte cojín, diseñado especialmente para la cantante.
Así reaccionaron las celebridades al gran anuncio.
Reacciones inmediatas de famosos
A pocos minutos del anuncio, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación. Sabrina Carpenter, Avril Lavigne, Lea Michele y Jenny Han fueron algunas de las figuras del mundo del espectáculo que expresaron su alegría públicamente.
Desde el universo deportivo, la tenista Iga Swiatek también se sumó a las celebraciones, al igual que Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo Patrick Mahomes, compañero de equipo de Kelce.
La sorpresa llegó cuando figuras de la política y el entretenimiento no ligados directamente a la pareja también se pronunciaron. Entre ellos, el presidente Donald Trump, quien elogió a Swift y celebró la unión.
El anuncio superó el millón de “me gusta” en menos de veinte minutos, y se convirtió rápidamente en tendencia global. La NFL celebró públicamente el compromiso, destacando el vínculo entre el fútbol americano y la cultura pop que esta relación representa. Equipos como los Florida Panthers y otras organizaciones deportivas se sumaron a las felicitaciones, ampliando el alcance de la noticia.
Así reaccionó Sabrina Carpenter al anuncio del compromiso.
Una historia que cautivó desde el inicio
La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a mediados de 2023 y rápidamente capturó la atención del público. Desde sus primeras apariciones juntos, la pareja combinó el carisma de la estrella pop con la presencia del ídolo deportivo, construyendo una narrativa que los fans siguieron de cerca.
Lejos del perfil bajo, ambos compartieron momentos clave en redes y eventos públicos, consolidando una historia de amor digna de una película.
Taylor Swift vive un momento de plenitud profesional y personal. Mientras continúa con su exitosa gira “The Life of a Showgirl” y tras recuperar los derechos de su catálogo musical, la cantante suma este anuncio a una serie de logros que la consolidan como una de las artistas más influyentes del mundo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.