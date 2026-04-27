Más de 400 milímetros

Drama hídríco en el Paraje La Cigüeña

Más de 400 milímetros de lluvia anegaron una vasta región del norte santafesino, dejando bajo el agua a miles de hectáreas. En el paraje La Cigüeña, entre Vera y Tostado, familias enteras enfrentan un escenario desolador mientras aguardan la mejora del clima.