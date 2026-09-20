El envejecimiento poblacional no es una crisis que se deba gestionar únicamente en la antesala de la vejez, sino un desafío estructural que redefine todas las etapas de la vida. Ante la disyuntiva de si somos una sociedad que envejece acumulando dependencia o una sociedad que sencillamente vive más años con salud, la realidad demuestra que ambos escenarios coexisten y exigen respuestas paralelas.
La revolución de envejecer
El cambio de paradigma propone resignificar la vejez desde el deseo, los proyectos activos y la autonomía, dejando atrás los viejos prejuicios sobre la edad.
Durante mucho tiempo, hablar de envejecimiento fue hablar de pérdidas, de limitaciones, de dependencia. Como si cumplir años significara, inevitablemente, dejar de hacer, de decidir, de proyectar. Pero algo está cambiando.
Estamos frente a una verdadera revolución de envejecer: una nueva manera de mirar y comprender una etapa de la vida que no comienza cuando aparecen las canas ni cuando llega la jubilación, sino que se construye a lo largo de todo nuestro recorrido.
Hoy sabemos que no existe una única manera de envejecer. Hay tantas vejeces como personas, historias, deseos y proyectos. Y detrás de cada persona mayor hay una vida transitada, experiencias, aprendizajes, vínculos y también sueños que siguen esperando un espacio para hacerse realidad.
Por eso, pensar el envejecimiento en el mundo actual nos invita a cambiar la pregunta. Ya no se trata solamente de preguntarnos "¿cuántos años vamos a vivir?", sino también "¿cómo queremos vivir esos años?"
Esta nueva mirada pone en el centro la autonomía, la salud integral, los vínculos, la participación, el propósito y el derecho a continuar eligiendo. También nos desafía como sociedad a revisar los prejuicios y estereotipos que todavía asociamos a la vejez.
Porque envejecer no debería significar perder protagonismo. Envejecer también puede ser descubrir nuevas posibilidades, reinventarse, aprender, participar y seguir construyendo sentido. Y quizás allí comienza la verdadera revolución: en comprender que la vejez no es el final de una historia, sino una parte de la vida que merece ser vivida con dignidad, libertad y oportunidades.
Mucho más que cumplir años
Envejecer con sentido trasciende largamente la mera acumulación cronológica de aniversarios para consolidarse como una profunda travesía existencial de redefinición personal y trascendencia.
Desde la perspectiva de la logoterapia de Viktor Frankl, la voluntad de sentido no expira con el DNI ni caduca ante los inevitables declives biológicos; por el contrario, adquiere una urgencia renovada al confrontar la finitud temporal.
Envejecer con sentido implica mucho más que sumar años. Significa encontrar motivos, conservar vínculos significativos, tener proyectos, tomar decisiones, aprender, participar y sentir que todavía tenemos algo para aportar y disfrutar.
El sentido puede encontrarse en la familia, una amistad, una actividad, un nuevo aprendizaje, una pasión o simplemente en esos pequeños momentos cotidianos que nos conectan con el disfrute y el bienestar.
Porque el sentido de la vida no tiene fecha de vencimiento. No se jubila, no desaparece con la edad y no debería estar condicionado por los años cumplidos. No se trata de aferrarse nostálgicamente al pasado, sino de reinterpretarlo para hallar en los pequeños rituales cotidianos, en el legado compartido y en la curiosidad intacta un propósito renovado.
En este horizonte, el envejecimiento se resignifica como un acto de soberanía personal: un tiempo fértil para seguir eligiendo con qué pasión nutrir el espíritu, qué vínculos cultivar con autenticidad y de qué manera singular seguir aportando valor al tejido humano que nos rodea.
El poder de las nuevas narrativas
Nos reinventamos durante toda la vida. Es fundamental no definirnos por lo que fuimos o hicimos, sino por quienes somos hoy y por todo lo que podemos elegir y construir. Elegir cómo transitar esta etapa marca la diferencia: podemos mirar la vejez desde lo que falta o abrir los ojos al mundo de posibilidades que aún nos rodea.
La comunidad, el movimiento, los vínculos, los aprendizajes, los proyectos, los emprendimientos y la creatividad son los verdaderos motores en la construcción de un nuevo envejecer.
Nos jubilamos de un trabajo, pero jamás de la vida. La jubilación representa el fin de una etapa formal, pero de ninguna manera el final de nuestras ocupaciones, deseos o propósitos. Existen múltiples formas de envejecer y hoy estamos construyendo historias diferentes. Frente a los viejos estereotipos, surge una pregunta esencial: ¿qué queremos hoy?
La respuesta ya no depende de mandatos externos. Nace del deseo propio, de la libertad de elegir y de la profunda certeza de que siempre estamos a tiempo de crear una nueva versión de nosotros mismos.
La autora es licenciada en Gerontología, técnica en Psicomotricidad y acompañante terapéutica.