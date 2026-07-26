"Menos es aburrido"
Contra el dogma: el regreso del símbolo
En esta quinta entrega, el autor incursiona en un nuevo eje de análisis: cuando la modernidad se volvió rutina. No hay arquitectura sin una idea que la sostenga, así como no hay ciudad sin memoria.
Robert Venturi
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El racionalismo moderno, en manos de sus grandes maestros, había demostrado que la razón podía ser poética, que la funcionalidad podía convivir con la belleza. Sin embargo, como ocurre con todo movimiento exitoso, su institucionalización lo volvió predecible.
El "estilo internacional" -con sus fachadas de vidrio, sus volúmenes puros y su lenguaje uniforme- comenzó a repetirse sin la sensibilidad original. Ciudades en distintos continentes se llenaron de edificios intercambiables, donde la promesa de un lenguaje universal se tradujo, en la práctica, en la pérdida de identidad local.
La modernidad, que había nacido como rebelión contra el ornamento vacío, corría el riesgo de convertirse en un dogma: una fórmula aplicada de manera automática, sin atender a la diversidad cultural, climática o social.
Fue en este contexto que, a mediados del siglo XX, surgieron corrientes críticas que cuestionaron la frialdad y homogeneidad del racionalismo institucionalizado. No buscaban demoler la modernidad, sino abrir grietas en su aparente perfección para que volvieran a entrar el símbolo, la memoria, la ironía y la complejidad.
El desgaste del estilo internacional
El "estilo internacional" fue codificado en 1932 por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson en una exposición en el MoMA de Nueva York. Sus principios - volúmenes puros, ausencia de ornamentación, predominio de líneas rectas, estructura visible - definieron la imagen de la arquitectura moderna durante décadas.
En sus primeras décadas, esta estética fue innovadora y liberadora: permitía expresar honestidad constructiva y economía de medios. Sin embargo, hacia los años 50 y 60, su éxito comercial llevó a que se reprodujera de forma indiscriminada. Edificios de oficinas en Nueva York, Buenos Aires, Tokio o Johannesburgo compartían el mismo aspecto, como si hubieran sido diseñados por un mismo autor.
La homogeneidad no solo afectó a la identidad urbana, sino también a la experiencia de los usuarios. Las críticas señalaban que el funcionalismo había olvidado dimensiones esenciales: la memoria colectiva, la carga simbólica, la conexión emocional con el espacio. El racionalismo tardío corría el riesgo de convertirse en aquello que había combatido: un estilo vacío.
Posmodernismo: la vuelta del símbolo
El posmodernismo emergió en los años 60 y se consolidó en las décadas siguientes como respuesta a la rigidez del estilo internacional. Robert Venturi y Denise Scott Brown, desde su influyente obra "Complejidad y contradicción en la arquitectura" (1966), defendieron la riqueza de lo ambiguo, lo contradictorio y lo híbrido.
Frente al "menos es más" de Mies van der Rohe, Venturi propuso el "menos es aburrido". Este cambio de paradigma no fue meramente formal. Supuso la reivindicación del edificio como portador de significados culturales.
La arquitectura podía - y debía - dialogar con el pasado, no para imitarlo, sino para reinterpretarlo. Michael Graves, por ejemplo, mezclaba referencias clásicas con colores vivos y geometrías contemporáneas, desafiando la ortodoxia moderna.
Aldo Rossi, con su Teoría de la ciudad y proyectos como el Cementerio de San Cataldo, recuperó la memoria como materia de proyecto. Para Rossi, la ciudad es un palimpsesto: cada capa de tiempo y cultura deja huellas que no deben borrarse en nombre de una modernidad abstracta.
James Stirling, con obras como la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, combinó ironía y rigor técnico, usando el lenguaje formal como un juego consciente entre tradición y modernidad.
El posmodernismo introdujo así un elemento que el racionalismo había descuidado: la capacidad de la arquitectura para comunicar. Esto implicó también aceptar que el significado puede variar según el contexto cultural, y que no existe un único código universal.
La arquitectura como texto roto
Si el posmodernismo recuperó la memoria y el símbolo, el deconstructivismo cuestionó la noción misma de orden. Influenciado por la filosofía de Jacques Derrida y el posestructuralismo, este movimiento entendía la arquitectura como un texto fragmentado, susceptible de múltiples lecturas y reinterpretaciones.
Peter Eisenman fue uno de sus principales exponentes. En sus House Series, y más tarde en el Memorial del Holocausto en Berlín, propuso experiencias espaciales que desorientan, rompen expectativas y fuerzan al usuario a pensar en lo que el espacio significa más allá de su función.
Zaha Hadid llevó el deconstructivismo a un terreno de fluidez y dinamismo. Obras como la estación de Bomberos de Vitra o el Centro Acuático de Londres revelan espacios que parecen en perpetuo movimiento, desafiando la estabilidad como valor central de la arquitectura.
Daniel Libeskind, con el Museo Judío de Berlín, convirtió la fragmentación y el vacío en herramientas narrativas: los espacios vacíos no son errores ni ausencias, sino la materialización de una memoria rota, imposible de llenar.
El deconstructivismo, a diferencia del posmodernismo, no buscaba reconciliarse con el pasado ni citarlo: prefería abrir la herida para que no cicatrizara demasiado rápido. En este sentido, su propuesta fue más radical y, a menudo, más difícil de asimilar para el público.
Arte y arquitectura en diálogo crítico
En paralelo a estas transformaciones, el arte contemporáneo empezó a ocupar el espacio arquitectónico de maneras cada vez más directas. Christo y Jeanne-Claude envolvieron edificios enteros, temporalmente despojándolos de su función visual para convertirlos en pura forma y volumen.
Anish Kapoor creó esculturas habitables como Cloud Gate en Chicago, que no solo reflejan la ciudad, sino que alteran su percepción, invitando al espectador a verse a sí mismo dentro de un paisaje urbano deformado.
Olafur Eliasson, con obras como The Weather Project en la Tate Modern, convirtió un museo en una experiencia climática, desdibujando los límites entre arquitectura, instalación y fenómeno natural.
En América Latina, intervenciones urbanas como las de Doris Salcedo en Colombia o las instalaciones de Ernesto Neto en Brasil han usado el espacio público como escenario de memoria, denuncia o encuentro comunitario.
Este diálogo entre arte y arquitectura no solo amplió el repertorio formal, sino que cuestionó la noción de autoría y función. El espacio dejó de ser un mero contenedor para convertirse en parte de la obra misma.
Aprendizajes y excesos
La crítica al dogma moderno aportó avances fundamentales: devolvió a la arquitectura su dimensión simbólica, enriqueció su lenguaje y amplió su capacidad de conexión con la cultura y la memoria. Sin embargo, también produjo excesos.
En su versión más superficial, el posmodernismo degeneró en pastiches decorativos carentes de sentido, donde la cita histórica se volvió un recurso vacío para singularizar proyectos sin verdadera reflexión. El deconstructivismo, cuando se redujo a un gesto formal, perdió su carga conceptual y se transformó en un estilo más, listo para ser consumido por el mercado.
En el plano urbano, algunos proyectos icónicos se desconectaron de su contexto social, convirtiéndose en hitos fotogénicos pero ajenos a la vida cotidiana de sus usuarios. El riesgo del contra-dogma es que, en su afán de romper reglas, termine generando nuevas fórmulas rígidas, reproduciendo el mismo problema que quería resolver.
El gran aprendizaje de este período es que la libertad formal y simbólica solo tiene sentido cuando está anclada en un pensamiento crítico sólido. Sin esa base, la arquitectura corre el riesgo de transformarse en espectáculo vacío.