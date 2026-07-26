Contra el dogma: el regreso del símbolo

Del "menos es más" al regreso del significado. A partir de las décadas de 1970 y 1980, arquitectos como Robert Venturi (en la imagen), Aldo Rossi, Peter Eisenman, Daniel Libeskind y Frank Gehry cuestionaron los dogmas del racionalismo moderno y devolvieron a la arquitectura el valor de la historia, el símbolo y la complejidad.