Comentario bíblico

Jesús les preguntó: "Y ustedes... ¿quién dicen que soy yo?"

En un mundo lleno de incertidumbres, Jesús desafía a sus discípulos y a nosotros hoy con una pregunta que invita a la reflexión personal y a la búsqueda de sentido. ¿Quién es Él para cada uno? La respuesta define nuestro camino y compromiso con los valores cristianos en la vida diaria, en un contexto de confusión y desafíos actuales.