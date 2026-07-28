¿Queridos amigos, cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un 29 de julio, hace veintiséis años, se quitaba la vida el doctor René Favaloro. Para mí, se trata de un verdadero prócer, porque ha salvado y sigue salvando la vida de miles de personas.
"El Reino de los Cielos se parece a un comerciante de perlas finas"
El relato evangélico destaca la búsqueda incansable de quienes, como un comerciante, valoran lo esencial y se arriesgan por construir un mundo mejor. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por un reino de justicia? Reflexionamos sobre ello en esta parábola de San Mateo.
Desde muy joven sentía la llamada de Dios a hacer algo grande e importante por la humanidad. Dios le regaló muchos talentos, pero -como él mismo supo decirlo- trabajaba duro estudiando y esforzándose porque sabía muy bien que no se logra nada sin esfuerzo.
Después de descubrir el bypass (baipás coronario con empleo de la vena safena magna), le llovieron numerosas ofertas para trabajar en las más sofisticadas clínicas del mundo, pero René volvió de Estados Unidos a la Argentina para brindar su servicio a nuestra Patria, pensando ante todo en tantos hermanos necesitados.
Tenía sueños, proyectos, encontró su "perla preciosa". Pero, lamentablemente, no encontró apoyo en nuestra sociedad. Sintiéndose abandonado por los gobiernos de turno, por falta de apoyo de muchos diputados y senadores, incluso por sus colegas médicos, desesperado, tomó la decisión de terminar con su vida.
Hoy su ejemplo nos conmueve, emocionan sus ideales, su amor a los hermanos necesitados, y su estilo de vida tan austero y servicial. Nos ha dejado un legado maravilloso que deberíamos colocar en muchos lugares con mayúsculas: "Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y para hacer algo grande por el mundo en que vive".
Como podrán ver, he comenzado mi reflexión con el ejemplo del doctor Favaloro porque su mensaje, su vida, nos ayudan a comprender mejor el Evangelio de hoy. San Mateo nos dice:
"En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo; el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra (.…)".
Mis queridos amigos, en esta bella parábola del tesoro escondido y la perla preciosa se destacan dos cosas muy importantes, las que a continuación me permito desarrollar.
Primero: el Reino de los Cielos no es semejante al comerciante, sino a la perla. El comerciante simboliza la postura del verdadero buscador de ese reino, se subraya la actividad que debe desplegar el hombre para involucrarse en la construcción del Reino de Dios.
El comerciante se juega, arriesga, invierte. Por eso digo: ¡Qué tarea hermosa que nos encomienda el Señor a cada uno de nosotros y qué oportunidad!
Segundo: la perla preciosa hace referencia al Reino de Dios. Es decir que se refiere a un mundo justo, fraterno y solidario; vale la pena sacrificar muchas cosas para construirlo. Y como tal ese mundo todavía no existe, es una utopía.
Por un lado, el Reino de los Cielos, es la obra de Dios, pero por el otro su desarrollo y crecimiento depende de nuestra apertura y colaboración. Dios cuenta con nosotros, nos necesita y esto es maravilloso.
Una de las tantas personas que comprendió el mensaje de la parábola de hoy es la Madre Teresa de Calcuta. Ella misma nos cuenta su historia:
"Yo era profesora en la India en la High School. Todo parecía normal, pero un día todo cambió. Entrando en el templo vi a una niña de 12 años, hambrienta y temblando de frío, pedía dinero. Pero nadie se lo daba (…).
Me sentía indignada con la indiferencia de la gente. Y me preguntaba: ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué lo permite? Y una noche, durante el sueño, Dios me dijo: Madre Teresa, ¿cómo que no hago nada? Te he creado a ti".
Fue en ese intante, justamente, cuando ella descubrió que su misión era ocuparse de los más débiles. El mensaje de la Palabra de Dios de hoy se dirige en modo especial a cada uno de nosotros. Ustedes, queridos amigos, alguna vez se preguntaron para qué los ha creado Dios.
¿O para qué están en el mundo? La existencia de cada uno de ustedes... ¿creen que es pura casualidad? No lo creo. Cuando Dios crea, crea para algo grande, único, irrepetible. Lo sabían bien Rene Favaloro y la Madre Teresa de Calcuta.
Por eso mismo, más allá de nuestras buenas intenciones y logros a nivel personal, más allá de la fama y la popularidad logradas, la pregunta fundamental es: ¿Qué aportamos para crear una sociedad justa? Pero también hay otras: ¿Nos involucramos, nos ponemos la Patria al hombro como tantas veces nos pidió el papa Francisco?
¿Nos interesa la educación de las futuras generaciones, la salud de nuestros hermanos? ¿Los candidatos, los que se presentan en las campañas electorales, se proponen servir al pueblo o simplemente servirse del pueblo?
Quiero concluir mi reflexión citando las palabras de quien fuera ministro de Gobierno y sucesor de Manuel Belgrano en el mando del Ejército del Norte, Francisco Fernández de la Cruz, quien dijo: "Que no sea el mármol ni el bronce, sino los pechos de los ciudadanos, donde se inscriban las virtudes del general". Que Dios nos bendiga.
Jesucristo
El domingo, en el rezo del Ángelus, el papa León XIV recordó que en la Iglesia todas las personas están "llamadas a reconocerse como 'uno' en Jesucristo", porque, dijo, "él es el tesoro escondido, la perla preciosa, la red que recoge al que está disperso".
"En el centro de la enseñanza de Jesús se encuentra el misterio del Reino de Dios, que el Evangelio de hoy compara con una perla y un tesoro", puntualizó el sumo pontífice.