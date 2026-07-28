"El Reino de los Cielos se parece a un comerciante de perlas finas"

"Parábola del tesoro escondido" (cerca de 1630), óleo sobre panel de roble y tablero. Pintura perteneciente desde 1871 a la Colección Esterházy, Museo de Bellas Artes de Budapest, Hungría. Se atribuye comúnmente al círculo próximo o taller del eximio maestro barroco neerlandés Rembrandt van Rijn, discutiéndose la autoría exacta entre este último y dos de sus alumnos: Gerrit Dou y Govert Flinck.