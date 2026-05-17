Argentina, cambalache versión siglo XXI

Entre la Biblia, el calefón y el mundo del revés

Autores visionarios como Discépolo y Sabina capturan la esencia de una humanidad que se resiste al cambio, reflejando un legado atemporal en sus letras. La tecnología redefine la interacción humana, mientras la distancia física y emocional crece.