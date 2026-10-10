Análisis especializado

La economía argentina y la metáfora de los tres chanchitos

El equilibrio fiscal y monetario garantiza la estabilidad, pero el desafío central reside en reactivar la microeconomía y generar empleo privado sostenido. La disciplina en las cuentas públicas brinda previsibilidad, aunque la recuperación real exige créditos accesibles para pymes e inversiones productivas.