El mito del llanero solitario es una trampa cómoda en la que caemos una y otra vez. Nos fascina el relato del genio aislado, la figura estelar que, por arte de magia, resuelve el partido o saca un proyecto adelante. En el deporte, en las empresas y también en el debate público, solemne y erróneamente idealizamos al héroe individual.
Del stock al flujo: el valor de la sinergia
Frente al mito de los logros aislados, la economía argentina requiere integrar el potencial exportador con la fuerza y el empleo que genera el mercado interno.
Buscamos esa ansiada "bala de plata" o el sector milagroso que nos salve de todos los males sin esfuerzo colectivo. Sin embargo, cualquiera que haya tratado de coordinar un equipo de trabajo sabe perfectamente que la realidad funciona de otra manera. La vida real es un ejercicio de complementariedad, no de acumulación de egos.
Un buen equipo no busca clones; busca perfiles diversos donde el analista detallista, el ejecutor rápido, el creativo disruptivo y el estratega entiendan que su valor real aparece cuando se conectan. Es la vieja y sabia lógica de las ventajas comparativas llevada a la práctica cotidiana: si cada uno se concentra en lo que mejor sabe hacer, la productividad y el clima del grupo se multiplican.
Pero la verdadera magia -esa que transforma a un grupo de buenos profesionales en un organismo viviente- no surge del talento en solitario, sino de la sinergia. Cuando la comunicación y la confianza eliminan los silos, el éxito ya no depende de quién se lleva los aplausos individuales, sino de cómo responde el conjunto.
Cuando elevamos la mirada y pensamos en un país, el principio rector es exactamente el mismo, aunque a veces nos empeñemos en tropezar con la misma piedra de las falsas dicotomías. Solemne y repetitivamente se debate si debemos apostar todo al sector externo o replegarnos sobre el mercado interno, como si se tratara de elegir a un ganador en una competencia de exclusión.
Caemos en antagonismos estériles que olvidan cómo funciona el motor de una economía compleja. Pensemos en nuestra estructura productiva con los pies sobre la tierra.
Argentina posee ventajas comparativas innegables en sectores de inserción global ineludible: el agro, con su capacidad inigualable de innovación biotecnológica y eficiencia; la energía, con horizontes transformadores como Vaca Muerta y la transición energética; y la minería, que provee los insumos críticos que un mundo en constante reconfiguración tecnológica demanda desesperadamente.
Pero aquí radica el gran equívoco de nuestra historia económica: tener ventajas comparativas sin explotar es simplemente un stock. Es riqueza potencial enterrada, reservas durmientes que no pagan sueldos ni llenan las góndolas.
Las ventajas se transforman en desarrollo real únicamente cuando se convierten en flujo: un flujo constante de divisas que estabilizan la macro, de inversiones que traccionan y de creación genuina de empleo en toda la cadena.
Ahora bien, caer en la tentación de pensar que estos sectores exportadores actúan como una isla autosuficiente es un error conceptual gravísimo. Pretender que un país se desarrolle únicamente mirando hacia la aduana, ignorando el tejido capilar que sostiene a la sociedad, es no entender la economía real.
El verdadero desarrollo no consiste en elegir entre exportar o abastecer el mercado interno, sino en comprender cómo se engranan y retroalimentan.
Los dólares y la tracción internacional del campo, la energía y la minería actúan como el oxígeno indispensable, pero ese oxígeno necesita quemarse en un mercado interno robusto: pymes dinámicas, industria liviana, comercio local, servicios basados en el conocimiento y consumo cotidiano.
Es el mercado interno el que arraiga el empleo cotidiano, vertebra las economías regionales y consolida a esa clase media que le da sentido social al crecimiento. Ningún motor, por más potente que luzca en las estadísticas de exportación, gana el partido solo.
Una estrella aislada no hace un equipo campeón, de la misma manera que un sector exportador floreciente desconectado de su entramado local no logra construir una sociedad próspera y sostenible. El desafío de la dirigencia no es buscar culpables ni repartir privilegios, sino orquestar.
Crear las reglas del juego institucionales para transformar nuestro stock de recursos en un flujo dinámico de bienestar, entendiendo que el éxito nacional -al igual que el profesional- es una construcción colectiva donde nadie sobra, porque cuando el engranaje encaja, nos potenciamos todos.