¿Quién define qué es lo que realmente pasa en la economía argentina? En los últimos años se ha consolidado una jerarquía del relato económico: una mirada centralizada que reduce la gestión pública a un tablero de variables macroeconómicas.
La "realidad" del escritorio y la realidad del territorio
La economía argentina enfrenta un desafío: equilibrar la macroeconomía con la realidad diaria de las provincias. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana?
Para el escritorio en Buenos Aires, el país parece un conjunto de indicadores en un monitor. El resto -la economía real de las provincias, el comercio local y el bolsillo de las familias- se asume como un efecto secundario que la estabilidad fiscal y monetaria debería resolver por arte de magia.
Nadie discute que la estabilidad macroeconómica es el punto de partida indispensable tras años de desorden. El error conceptual radica en creer que es suficiente. La economía no es un fenómeno neutro ni una planilla de cálculo; es una construcción social atravesada por el contexto local.
Cuando la macro ordena las cifras pero se desconecta del territorio, la brecha se evidencia en la vida cotidiana. Hoy lo vemos con claridad en el fenómeno de la mora: indicadores nacionales que festejan el equilibrio, mientras en la calle aumentan los atrasos en los pagos y la necesidad de refinanciar consumos y gastos cotidianos.
El éxito en las planillas de escritorio no se traduce automáticamente en la economía de todos los días. Pretender que un único molde macroeconómico resuelva por sí solo realidades productivas tan disímiles como las de nuestras economías regionales no es solo una omisión técnica; es una ceguera sociológica que invisibiliza el potencial productivo del interior.
El desafío urgente es integrar ambos mundos mediante un desarrollo con mirada local, donde la solvencia macro sea el sostén, pero jamás el techo. La política económica debe combinar precisión técnica con sensibilidad social.
Esto exige diseñar herramientas segmentadas que comprendan el ADN productivo de cada provincia, reconociendo que sin crédito accesible, sin dinamismo comercial y sin entender cómo se organiza el trabajo regional, ninguna métrica nacional se sentirá como progreso en el territorio.
La verdadera eficiencia no vendrá de la uniformidad, sino de la capacidad de articular esa estabilidad general con una microeconomía que entienda la fricción del día a día.
Si el escritorio central sigue siendo el único homologador del "éxito económico" sin dialogar con lo que sucede en una industria regional, en un comercio de barrio o en un campo del interior, seguiremos gestionando un mapa que no se parece en nada a nuestro país real.
Podrán explicarnos mil veces, con gráficos prolijos y términos en inglés, que las cosas van por el camino correcto. Pero no se puede convencer a nadie de que la economía anda bien si a fin de mes tiene que elegir qué deuda dejar impaga para poder comer.
La economía no es la maqueta que miran los técnicos desde arriba; es la casa donde vivimos todos los días. Y una casa no está ordenada porque el plano se vea lindo, sino porque la gente que la habita puede vivir en paz.