Para saber que es Escuela Lúdica se tiene que ser parte, se tiene que vivir desde adentro, pues la clave de su esencia es el compromiso con una red comunitaria que se sostiene entre todos. Nuestro lugar es el Barrio Las Flores II, pero hemos sido itinerantes, llevando nuestras propuestas a otros barrios e instituciones de Santa Fe.
Dos años cuidando las infancias y creando comunidad
Con un enfoque lúdico-filosófico, Escuela Lúdica redefine las infancias como sujetos plenos, promoviendo el diálogo y la reflexión en espacios comunitarios.
Escuela Lúdica representa una resistencia simbólica, estética, ética y política frente al "adultocentrismo" imperante, simultáneamente una respuesta efectiva a la fragmentación de lo común.
La palabra como motor y cuidado
Durante estos dos años, el proyecto ha consolidado una praxis lúdico-filosófica que entiende las infancias no como "un adulto en potencia", sino como un sujeto pleno de derechos, capaz de reflexionar sobre núcleos fundamentales como la vida, la muerte, el tiempo y la libertad, como así también ser consecuentes en su hacer.
El corazón de esta experiencia son los Consejos de las infancias, espacios que empezamos a co-crear con Eugenia Zorzi en diversas instituciones de la ciudad. Allí la palabra autentica de las infancias comenzaba a circular libremente a través de una mayéutica peculiar y con el juego como paisaje.
Inspirada en autores como Matthew Lipman y Francesco Tonucci, la propuesta se fue contextualizando y tomando poco a poco un carácter original, transformado cada espacio o grupo en verdaderas comunidades de investigación y acción.
Plaza Chicharritas
Uno de los logros más significativos de este periodo ha sido el rescate, creación y la defensa de la Plaza Chicharritas, un territorio conquistado por y para las infancias. Este espacio, que estaba siendo amenazado por intereses privados y usurpaciones, fue recuperado mediante una resistencia simbólica.
Junto a vecinos, familiares y los niños, resignificamos este espacio en clave de infancias y como epicentro de producción cultural. Numerosas formas artísticas se hicieron presentes, muralistas, músicos, museos itinerantes, bibliotecas populares, murgas, el CODE con sus propuestas de observación astronómicas, etc.
En diciembre de 2024, tras un año de lucha, se logró el nombramiento oficial de la plaza por parte del Concejo Municipal, hoy nuestra plaza sigue siendo habitada por las infancias en cada encuentro y ha sido declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
En definitiva, Escuela Lúdica es el reflejo y la expresión de una pedagogía con el centro en la palabra, el juego y el cuidado. Es, esencialmente, "un aula sin paredes", donde se da lugar a la palabra en sus múltiples formas, donde el juego y la convivencia en lo público es oportunidad de aprendizaje y cuidado mutuo.
Escuela Lúdica ha mostrado que es posible democratizar los lenguajes estéticos y las formas de habitar la ciudad, para juntos crecer más plenos y dichosos.
Identidad y ritmo
En octubre de 2024, durante una noche de fogón, nació la Murga Chicharritas. Lo que comenzó con niños improvisando ritmos con tarros y latas, se transformó en una agrupación de más de 45 integrantes que hoy representa al barrio en carnavales y eventos culturales de la ciudad, habiendo sido declarada de Interés Municipal en 2025. La murga no es solo música; es una herramienta de cuidado y construcción de comunidad.