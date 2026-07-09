La "renuncia" de Manuel Adorni actuó aparentemente como el fin de la crisis que atravesó Javier Milei durante tres meses. Recompuso el gabinete. Al acto de la toma del juramento de Diego Santilli asistieron trece gobernadores, a los que habría que sumar a los que justificaron sus inasistencias. Milei ya tiene un nuevo jefe de Gabinete que también tendrá el control del Ministerio del Interior.
Recalculando
Con un nuevo jefe de Gabinete, el presidente de la Nación busca recuperar terreno político tras la crisis experimentada con el funcionario alejado. La estrategia incluye alianzas provinciales y destacar logros económicos para fortalecer su imagen de cara a la reelección.
A partir de estos movimientos comenzó el tiempo político re-eleccionario mientras el oficialismo trata de medir cuanta fue la pérdida por defender a Adorni. Recalcular, para saber dónde estamos parados hoy. Karina Milei declaró en una reunión partidaria en Misiones que trabajan para la reelección de su hermano.
Ya está, comenzó la campaña para las elecciones pero además quieren instalar la agenda con el objetivo de hacer olvidar los problemas soportados por mantener al exvocero.
Que Adorni ya no sea el título principal de todos los diarios y noticieros de televisión. Que haya suspendido el viaje para celebrar junto a Donald Trump los 250 años de independencia de Estado Unidos para dedicarse de lleno a los temas nacionales, solucionar internas, demuestra lo preocupados que están.
La presencia de los gobernadores se explica por las buenas relaciones que mantienen con Santilli y fundamentalmente porque quieren negociar con Milei temas relacionados con las elecciones 2027.
Por ejemplo, mantener la identidad partidaria sin que tengan que "desaparecer" porque La Libertad Avanza (LLA) quiere ir como partido principal, imponiendo sus candidatos. Los gobernadores en general buscarán la reelección y para eso necesitan mantener la identidad política, independientemente de prometer el apoyo al oficialismo en temas nacionales.
Milei necesita recuperar lo perdido. Mejorar mucho en la percepción ciudadana y necesita la alianza negociada con las provincias. No llevar candidatos propios y dejar actuar al gobierno local, sería una cuestión a discutir. Milei también necesita instalar en la agenda diaria sus logros económicos más importantes o de mayor comprensión por parte de la ciudadanía.
La baja de la inflación, la caída del riesgo país, disminución de la pobreza según el Indec, entre otros, en el intento que los argentinos aprueben esto aceptando que los salarios son bajos, que la desocupación se mantiene elevada, que cada vez es más difícil vivir dignamente.
Adrián Ravier, el nuevo vocero, ya está demostrando que mantiene un discurso distinto al de Adorni en el trato con el periodismo en busca de mejorar la relación con ese sector. Sería muy bueno que Milei también lo haga, aunque eso es una difícil tarea.
El Ejecutivo nacional estará impulsando la desaparición de las PASO y en eso coincide con muchos gobernadores en explícita oposición con sectores importantes del peronismo. Con respecto al tema de las listas sábanas parece que sería otra herramienta de negociación dejando que los gobernadores tomen la iniciativa en ese tema.
Desprenderse de Adorni mejoró las relaciones con el PRO y con Patricia Bullrich, lo que significa gran ayuda en búsqueda de la reelección. Una cuestión muy importante será ver como sigue la relación con la vicepresidente y los pasos que dará Victoria Villaruel en función de su futuro político.
Mejorar las condiciones de vida del pueblo en una necesidad urgente y una promesa incumplida, y si eso puede conducir a la reelección de Javier Milei, es probable, y se sabrá dentro de quince meses, el pueblo lo dirá. Mientras tanto le exigen al presidente trabajar para lograr lo que prometió.