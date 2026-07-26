"No te fíes de lamentos/
La Guerra Civil Española (1936-1939)
La contienda marcó un antes y un después en la historia de España, enfrentando a republicanos y nacionalistas en una lucha que dejó profundas heridas en el país.
Ni de falsas emociones.//
Los mejores pensamientos/
son las grandes devociones/
y si en algún momento/
el mal que te hirió se agrava/
resulta indómita y brava/
y antes de hundirte, cobarde,/
estalla en pedazos y arde/
¡Primero muerta que esclava!"
Texto atribuido a Federico García Lorca (aunque hay muchas dudas de su autoría)
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El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado que da inicio a la Guerra Civil española (1936-1939). Se cumplieron noventa años.
El general Francisco Franco, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el empresariado rural y urbano, la nobleza terrateniente, monárquicos, fascistas, carlistas, la Falange y otros –con la abierta colaboración de la Italia fascista de Benito Mussolini y la Alemania nazi de Adolfo Hitler- intenta derrocar al gobierno de la República, que había llegado al gobierno mediante elecciones claras y contundentes.
Obreros, campesinos, intelectuales se arman para defender la legalidad y las conquistas alcanzadas.
Republicanos, comunistas, regionalistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, liberales, todo el pueblo se organiza y resiste, con la adhesión de los voluntarios de las Brigadas Internacionales (de Argentina fueron más de 1.000 hombres y mujeres), la colaboración de la Unión Soviética y el respaldo político y social internacional de las poblaciones de todos los continentes.
En Argentina, la movilizaron en pro de la República fue muy intensa. Participaron partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y culturales, clubes, instituciones de colectividades, asociaciones de inmigrantes, federaciones estudiantiles, intelectuales y numerosas personalidades de todo el quehacer ciudadano.
Tanto es así que en toda la geografía de nuestro país fueron surgiendo comités de ayuda a la República Española, que se coordinaron a través de la Federación de Organizaciones de Ayuda a la Republica Española (Foare), la cual reunía y enviaba tanto recursos materiales (medicamentos, ropa, alimentos, dinero) como personal de salud, traductores, maestros e incluso militares en solidaridad con los agredidos.
Tan extendido era ese movimiento que en hasta ciudades pequeñas como Esperanza (por entonces con un poco más de 8.000 habitantes) había uno muy activo. Según testimonios de la época, además de actos, proclamas y propaganda, los niños salían a buscar chapitas, diarios viejos, botellas, envoltorios de cigarrillos que se vendían a los chatarreros para obtener dinero y enviar a España.
En esa ciudad de nuestra "pampa gringa" jóvenes como Pedro Marangoni (Gastón Gori), Manes y Lalo Streiger, José Pedroni (el poeta), Manuel Martínez, Helvecia Imhoff, Armin Schneider, Evaristo Stesens, Medardo Manera, entre otros, acompañados por el joven abogado Aldo Tessio (luego gobernador de la provincia de Santa Fe), tuvieron gran participación.
Las potencias occidentales (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos) declaran la "no intervención", que, de hecho, fue apoyo a los golpistas. Fue la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Finalmente, la República -agotada y aislada internacionalmente- sucumbió y se instauró la dictadura franquista, la que se extendió hasta 1975, con el saldo terrible de miles de muertos, represaliados y exiliados.