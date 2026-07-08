¿Se acuerdan de Eusebio? Fue un gran jugador de fútbol, nacido el 25 de enero de 1942 en la ciudad de Lourenço Marques -desde 1976 llamada Maputo-, la capital de Mozambique (en ese entonces y desde 1505 colonia portuguesa, independiente a partir de 1975). Integró el Benfica de Portugal y el seleccionado portugués en los años 60.
Cabo Verde y la lucha contra el colonialismo
Eusebio, ícono futbolístico y símbolo de resistencia, inspiró a colonias portuguesas en su lucha por la independencia y dejó una huella imborrable en la historia del deporte.
Conocido como "La Pantera Negra", fue Balón de Oro en 1965, dos veces mejor goleador europeo y contribuyó decisivamente a que la selección portuguesa obtuviera el tercer lugar en el Mundial de Fútbol de 1966 en Inglaterra, donde fue estrella y máximo goleador, con 9 goles. En 1962 ganó la Copa de Europa, actual Champions Ligue.
Fallecido en 2014, Eusebio da Silva Ferreira -tal cual su nombre completo- representaba algo fenomenal para los emigrantes de las colonias. Gobernaba en Portugal el dictador António de Oliveira Salazar, aquel que le impidió ser transferido al exterior.
Ya retirado, mantuvo un cordial encuentro con Álvaro Cunhal (1913-2005), secretario del Partido Comunista Portugués entre 1961 y 1992, adalid en la lucha anticolonial y uno de los gestores de la Revolución de los Claveles (1974).
Todo esto viene a colación ya que Cabo Verde también fue una colonia portuguesa y está hermanada con Mozambique y con Angola en la lucha contra el colonialismo portugués y por su independencia hacia 1975. Para llegar a ella, los caboverdianos tuvieron que llevar adelante una cruenta guerra contra la potencia ocupante.
La lucha por la liberación reforzó los lazos entre Guinea-Bisáu y Cabo Verde. En 1956, se creó el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), con militantes de ambos lados.
Amílcar Cabral (1924-1973), fundador e ideólogo del PAIGC, concibió la lucha y el desarrollo conjunto, a partir de economías complementarias. Este ingeniero agrónomo y escritor, fue el máximo dirigente revolucionario de la actual Guinea-Bisáu y Cabo Verde.
En 1956, fue el fundador del PAIGC que, mediante la lucha armada y la colaboración cubana, enfrentó al colonialismo portugués hasta conseguir la independencia. En 1961 comenzó la guerrilla en el continente africano, donde lucharon centenares de caboverdianos. En 1973, con la victoria cerca, fue asesinado en Guinea por agentes portugueses.
En 1974 cayó el régimen colonial tras la Revolución de los Claveles en Portugal. Luego de un gobierno de transición, en 1975 se proclamó la independencia: un mismo partido (el PAIGC) pasó a gobernar en dos países, dándose los primeros pasos hacia una federación Cabo Verde y Guinea-Bisáu, lo que finalmente no se logró.
En la segunda guerra de liberación de Angola, Cabo Verde apoyó a este país, permitiendo el puente aéreo de aviones cubanos que ayudó a derrotar la invasión del territorio angoleño por tropas de Zaire y Sudáfrica.
En Argentina existe una fuerte comunidad caboverdiana de unos 25.000 miembros entre nativos y descendientes. A diferencia de la mayoría de los afroargentinos, herederos de la trata de esclavos, los caboverdianos llegaron al país voluntariamente debido a las malas situaciones económicas, como también a las persecuciones políticas derivadas del colonialismo portugués.
Se destacaron varios futbolistas profesionales de ese origen: José Ramos Delgado (Lanús, Banfield, River Plate, Selección Nacional, Santos de Brasil), Adriano Custodio Méndez (Colón, Estudiantes, San Martín de Tucumán) y Ayrton Costa (Independiente, Royal Antwerp de Bélgica, Boca Jrs.).