Hace ciento treinta años, el 23 de septiembre de 1896 para ser más precisos, fallecía el doctor Ricardo Gutiérrez. Nacido en Arrecifes el 10 de noviembre de 1836, Gutiérrez cursó sus estudios en mi querido Colegio Nacional de Buenos Aires.
El ejemplo de pensar en el otro
A 130 años de la muerte del doctor Ricardo Gutiérrez, el legado del creador del Hospital de Niños perdura en la salud pública con una vocación solidaria que transformó la pediatría.
Siendo estudiante de Medicina se alistó en el ejército del general Bartolomé Mitre como voluntario en la guerra de la Triple Alianza y se dedidó a organizar sus servicios sanitarios, lo que valió una condecoración por su trabajo.
Además, como médico enfrentó las epidemias del cólera y la fiebre amarilla que diezmaron Buenos Aires a comienzos de 1870. Su vocación por la medicina le hizo abandonar sus juveniles ensayos literarios y libros de poemas. Y su trabajo se volcó a la salud de los más pequeños.
Al reconocer sus grandes aptitudes el gobierno lo becó para estudiar en Europa los adelantos en pediatría y a su regreso los puso en práctica de inmediato. Impulsó y fundó en 1875 el primer hospital público para niños del país y de Sudamérica, y lo dirigió por más de veinte años sin cobrar un sueldo.
Hoy, ciento cincuenta años después, el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez atiende 700.000 consultas por año y sigue cuidando y curando a nuestros chicos con la tecnología más avanzada para los tratamientos médicos. Es el resultado de la impronta humana del doctor Gutiérrez: pensar en el otro. Pensar en grande, para su época y también el futuro.
Pensar en el otro, una idea basal para construir una sociedad más justa. Qué bien harían en practicarla los inquilinos de turno de la Casa Rosada que desde hace tantos años pelean por las frivolidades de poder y se olvidan las necesidades de la gente. Un gran médico, una gran persona. ¡Infinitas gracias doctor Ricardo Gutiérrez!