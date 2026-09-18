El señor presidente festejó en las redes con un efusivo "¡Vaaamooos Toto!" el 1,7% de la inflación de agosto. Y Luis "Toto" Caputo celebró también. Pues bien, yo no tengo nada para festejar. Me enseñaron en la Facultad de Economía que las evaluaciones económicas dependen de diversos factores y mucho más tratándose de un país.
Menos festejos, más trabajo y resultados
Tras el festejo de Javier Milei y Luis Caputo por la inflación de Indec, advierten sobre la caída industrial y los datos de empleo informal en el país.
En pocas palabras comparar un mes con otro solo sirve para realizar ajustes y corregir el rumbo, cosa que el gobierno no hizo en el último año a pesar de la economía estancada.
El Indec dio para mayo de 2025 una inflación del 1,5% que luego aumentó hasta marzo de 2026 al 3,4%. Parece prevalecer la idea que el rumbo elegido no admite críticas y ellas cuando la hacen reconocidos periodistas y economistas, reciben los insultos del presidente que desmerecen su propia investidura.
Lo que importa es tomar un periodo anual, que es lo que determina el crecimiento o contracción de una economía y es el procedimiento que usan los organismos financieros para evaluar la salud de un país. Desde hace un año la inflación anual permanece sobre el 30%, fue del 31,5% para 2025 y hoy es del 33,5%.
Tampoco se toman medidas para solucionar que hace un año hay más de 3 millones de asalariados sin aportes previsionales (el estado no controla) o que la producción industrial manufacturera (la más generadora de empleo) cayó un 4,9% (son datos concretos del Indec tan celebrado por el gobierno).
Yo festejo sí, haber salido de los doce años de gobierno K, porque el kirchnerismo en el poder mostró su incapacidad para promover el bienestar general.
Lo que sí promovieron fueron negocios espurios o manipulación de los datos de una economía inexistente. Por eso pido a las autoridades actuales que muestren la foto completa de nuestra realidad y que con compromiso y seriedad trabajen en los muchos y graves problemas que todavía no han resuelto.