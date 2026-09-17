Durante la administración de Patricio Cullen se creó en Santa Fe la oficina de Topografía y Estadística, por ley promulgada el 30 de diciembre del año 1862.
Las propiedades rurales de Santa Fe de finales del siglo XIX
La delimitación catastral y las colonias agrícolas marcaron una etapa decisiva en la organización territorial y productiva del territorio de Santa Fe hacia 1886.
La norma estableció las funciones de la repartición: confección del censo general de la provincia; todo lo relativo a los límites y distribución de la tierra, tanto pública como privada; la delineación de pueblos y sus planos, así como los de las calles y caminos.
Finalmente, debía examinar a todos los agrimensores que quisieran ejercer en la provincia, dándoles las instrucciones precisas en cada caso para el cumplimiento de sus objetivos.
Por decreto del 15 de mayo de 1863, firmado por el mismo gobernador Patricio Cullen y el subsecretario de Gobierno Manuel I. Pujato, se declara instalada la mencionada oficina. Hacia 1883, durante la gestión de Manuel María Zavalla, la provincia se componía de los cuatro departamentos originales: La Capital, San José, San Jerónimo y Rosario.
En el mismo año y en virtud de la ley del 26 de octubre la provincia se conformó por nueve departamentos: San José, San Javier, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y General López.
Al año siguiente, el 28 de octubre de 1884, se dictó la Ley de Tierras, la que trajo una solución que se estimó como definitiva a la distribución de la tierra pública (*).
Dibujar la provincia y sus propiedades rurales
En el año 1886 el Departamento Topográfico procedió a la construcción del Registro Gráfico de las Propiedades de la Provincia. Fue publicado con autorización del gobierno bajo la administración del Dr. José Gálvez (1886-1890), siendo Presidente del Departamento el agrimensor Enrique Foster, Vocales: Eduardo Lersch y Cayetano Livi; y Secretario: A.L. Aragón.
Consciente de las limitaciones, José Gálvez expresaba en su primer mensaje a las cámaras legislativas de la provincia, en la apertura de sus sesiones de 1886, que el Departamento Topográfico:
"(...) ha terminado el plano gráfico de la Provincia, que se imprime en estos momentos en Buenos Aires. Es un trabajo notable, pero está muy lejos de llenar las necesidades que podrían ser cumplidamente satisfechas, con la formación de un plano catastral".
Este registro topográfico publicado en 1886, que perfeccionaba la cartografía previa -la de 1865 de Martín de Moussy, la de 1872 de Carlos de Chapeaurouge y la de 1877 del Departamento Topográfico de Santa Fe- fue corregido y aumentado con los últimos datos del censo general levantado durante la misma administración de José Gálvez por Gabriel Carrasco, director y comisionado del censo de 1887.
El registro provincial indica los departamentos, distritos y poblaciones como también el relieve del suelo provincial, y caminos. En cuanto a los ferrocarriles, las líneas a las colonias del oeste y norte, seguían construyéndose.
El ramal al Colastiné demorado por la creciente del río, en uno o dos meses, quedaría concluido y Santa Fe podría tener solucionada la cuestión puerto y asegurado su engrandecimiento. Hebe Viglione considera que, en 1886 la provincia había conquistado todo su territorio, como puede verse en el aludido registro.
La "Región del trigo"
Noventa y ocho colonias ocupan una extensión territorial de 748.585 cuadras cuadradas. De esta totalidad 251.600 cuadras o sea 419.291 hectáreas están cultivadas y sembradas del modo siguiente: trigo, 158.800 cuadras cuadradas; lino, 45.300 cuadras cuadradas; maíz, maní, poroto, alfalfa y demás, 47.500 cuadras cuadradas (totales, 251.600 cuadras cuadradas).
Según cálculo de la Inspección de Colonias, el producto de una cuadra de trigo ha dado $ m/n 43,60 y la de lino $ m/n 30, siendo el total de ambas cosechas $ m/n 7.087.800, lo que demuestra que, a pesar del resultado de la cosecha del año 1885, este cuenta a su favor, sobre el año 1884, con un excedente de $ m/n 822.444.
El comercio e industria de las colonias toman cada día mayores proporciones ocupando el primer lugar la industria molinera que se perfecciona con la adopción de los últimos adelantos modernos, cambiando sus piedras por cilindros y sus máquinas por otras más poderosas.
Estas mejoras, y la facilidad del transporte, permitirían muy pronto exportar en mayor escala y a precio módico, las harinas al extranjero, pudiendo competir ventajosamente con las de otros puntos y encontrar con más facilidad nuevos mercados.
Todas las colonias
La provincia de Santa Fe, según la célebre descripción del escritor, naturalista y diplomático argentino Eduardo de la Barra:
"(...) presentaba el risueño espectáculo de una vasta colmena, donde en la más inalterable y perfecta armonía viven noventa y ocho colonias pobladas por individuos de todos los puntos del globo, conservando cada una aparte su religión, sus costumbres y su temple característico tomando algunas de ellas participación en su gobierno comunal y doméstico y fundiéndose todas en los grandes destinos de la provincia".
Departamento Las Colonias (50 colonias): Esperanza, San Carlos, San Gerónimo, Humboldt Chico, Las Tunas, Santa María, Cavour, Humboldt, Grutly, San Agustín, Franck, Pujato, Matilde, Pilar, Larrechea, Colonia Nueva, Nuevo Torino, Bella Italia, Sauce y Lubary, Pujol, San José, Rivadavia, Felicia, Aurelia, Susana, Rafaela, Progreso, Saguier, Lehman, Presidente Roca, Sarmiento, Clucellas, Merediz, Gálvez, Iturraspe, María Luisa, Argentina, Providencia, Ataliva, Humberto Primo, Margarita, Egusquiza, Santa Clara, Cello, Constanza, Virginia, Vila, Castellanos, Aldao, Raquel.
Departamentos Capital, San José, San Javier y San Gerónimo (24 colonias): Guadalupe, Piquete, Emilia, Sol de Mayo, Cayastacito, San José del Rincón, Santa Rosa, Helvecia, Cayastá, San Javier, California, Francesa, Alejandra, Romang, Reconquista, Corondina, Gessler, Oroño, San Martín de las Escobas, Belgrano, Irigoyen, San Joaquín, María Juana, Piamonte.
Departamentos Iriondo, San Lorenzo, Rosario y General López (24 colonias): San Genaro, Santa Teresa, Establecimiento Germania, Bustinza, Wheelwright, Cañada de Gómez, Largui, Santa Isabel, San Lorenzo, Jesús María, Roldán (Bernstand), San Gerónimo (FCCA), Carcarañá, Clodomira, Candelaria (Villa Casilda), General Roca, Urquiza, Arteaga, Iriondo, Carmen del Sauce, San Urbano, Aldao, Venado Tuerto y Teodelina.
(*) Sobre este tema en particular, ver de esta misma autora "La Ley de Tierras de la Provincia de Santa Fe (1884). A 140 años de su sanción", nota publicada por diario El Litoral el 22 de octubre de 2024.
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