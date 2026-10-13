Un santafesino de mundo

Carlos Aldao, las reflexiones de un viajero

Con una pluma aguda y comparaciones constantes con el suelo patrio, el jurista santafesino retrató paisajes y costumbres de diversas culturas de todo el orbe. El diplomático santafesino recorrió el planeta a comienzos del siglo XX y plasmó su lúcida mirada en un libro que merece ser redescubierto.