Los padres jesuitas y la música en Santa Fe

Imagen del Cabildo de Santa Fe. Desde sus balcones, interpretó su repertorio la orquesta del Colegio de la Inmaculada Concepción, en el acto de homenaje al General Manuel Belgrano, en ocasión de la inauguración de su monumento en la Plaza de Mayo de Buenos Aires en septiembre de 1873. Por entonces la torre estaba en construcción y fue inaugurada en 1875, aunque tuvo poca duración, debido al gran peso que afectaba la estructura del antiguo edificio.