Se cumplen 65 años

Un nuevo aniversario de la ordenación episcopal de monseñor Vicente Zazpe

Desde la Asociación Monseñor Vicente Zazpe se recuerda el legado pastoral y la influencia en la comunidad de Santa Fe de quien fuera una figura clave en la Iglesia argentina. La homilía pronunciada por el entonces arzobispo en el año 1978 resalta su compromiso con la evangelización y el fortalecimiento de la fe en la región.