¿Existe un ranking de compositores de música clásica o de cantantes líricos a nivel mundial? ¿Reina la manía por saber si Ludwig van Beethoven fue superior a Fréderic Chopin, o si Luciano Pavarotti descolló más que Plácido Domingo?
Messi o Maradona, una falsa dicotomía
Mensaje del lector Alejandro De Muro. En él, trata de tomar distancia de una comparación a la que hace mucho prefirió desestimar por indonducente.
Los melómanos, simplemente, disfrutan del talento de cada uno según sus deseos momentáneos. Evitan inmiscuirse en asuntos ajenos a la labor profesional. En cambio, la obsesión por establecer si Diego Maradona fue superior a Lionel Messi (o viceversa) es un deporte que acapara y obnubila.
Los empeñados en intervenir en esta contienda suelen ser taxativos. Yo, que nunca me había involucrado en ese debate, opté por tomar partido pero sin dejarme dominar por maniqueísmos o sesgos enfermizos. Entendí (analogía mediante) que participaba de un encuentro de ajedrez y que, lo más ecuánime, era terminar en tablas.
Maradona fue rebelde, contestatario. Quizás, arrastrado por un pasado de privaciones en su Fiorito natal, destiló críticas acérrimas hacia quienes, en su opinión, lo condenaron a un origen pobre. Con Diego, gestor de gambetas endiabladas y goles portentosos, el fútbol argentino mantiene una abultada e impagable factura.
Pero volviendo a lo social, en su predilección por Fidel Castro y Nicolás Maduro, halló el andarivel adecuado para canalizar sus reclamos. Fue crítico del capitalismo pero se sirvió de él para amasar una fortuna incalculable. Si viviera y La Habana fuera su lugar de residencia, sufriría las penurias de miles de cubanos que reciben -en módicas dosis- luz, agua, alimentos, transporte y combustibles.
En paralelo, en el otro "rincón", Messi, también generador de prodigios con la pelota, se muestra cauto, distante de banderías. La izquierda no le perdona su falta de compromiso con los ideales marxistas. Lo atinado sería apartarse de rótulos políticos y abrevar en la maravilla futbolística generada por ambos.