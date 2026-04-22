Algunas de las preguntas habituales en las organizaciones, especialmente cuando comienzan a crecer, son: ¿Quién tiene la autoridad? ¿A quién responder? La respuesta más inmediata suele encontrarse en el organigrama. Allí aparece la autoridad formal: el gerente, el jefe, el responsable de cada área. Esa estructura es necesaria. Permite ordenar el funcionamiento y evitar confusiones.
La verdadera autoridad la brinda el conocimiento
Desde un docente en el aula hasta un juez o un policía en la vía pública, reconocer la autoridad formal es indispensable para la convivencia social. Sin embargo, cuando dejamos de mirar los cargos y comenzamos a observar la realidad cotidiana del trabajo en equipo, surge otra pregunta más profunda: ¿qué es lo que realmente le da peso a la palabra de una persona?
La experiencia frente a equipos de trabajo me ha enseñado que la verdadera autoridad no la otorga un cargo, sino el conocimiento. Quien sabe más sobre un tema, quien comprende mejor una situación, quien puede aportar claridad en medio de la incertidumbre, termina siendo escuchado, aun cuando no tenga la posición jerárquica más alta.
Uno de los errores más frecuentes en el ejercicio del liderazgo consiste en creer que la autoridad se sostiene únicamente desde el puesto que se ocupa. Se intenta imponer decisiones amparándose en la jerarquía, cuando en realidad la prudencia indica que, frente a muchas situaciones, lo más sensato es detenerse y observar quién posee el conocimiento necesario para orientar el camino.
Ejemplo sencillo que aporta claridad
Nadie duda de que un adulto posee autoridad natural sobre un niño. Sin embargo, si ese adulto se encuentra perdido en un país extranjero y un niño le ofrece ayuda para encontrar el camino correcto,… ¿sería razonable rechazarla solo por tratarse de un niño? Evidentemente no. En ese momento, quien tiene el conocimiento necesario es el que puede orientar, independientemente de su edad o posición.
En las organizaciones ocurre algo similar, aunque muchas veces resulte más difícil reconocerlo. Las decisiones verdaderamente importantes no deberían depender exclusivamente del cargo ni del criterio de la mayoría, sino del conocimiento que permita comprender mejor la situación que se enfrenta.
Lo más desafiante en el liderazgo no es mandar, sino "reubicarse permanentemente" frente a cada circunstancia. Implica tener la humildad necesaria para reconocer cuándo otro sabe más y la sensatez suficiente para permitir que ese conocimiento oriente el rumbo.
En definitiva, podría decirse que en la vida humana actúa una forma particular de la llamada "ley del más fuerte". Pero no se trata de la fuerza del déspota ni de la imposición autoritaria. Se trata de una fortaleza distinta: la que nace del conocimiento y de la disposición para ponerlo al servicio de los demás.
Porque, en última instancia, el cargo puede imponer silencio por un tiempo, pero solo el conocimiento logra despertar respeto verdadero. Y es ese respeto -no el temor- el que sostiene toda autoridad que aspire a perdurar.