La escritura como dispositivo de imágenes

"Raymond Roussel, cineasta", es un ensayo de Érik Bullot, publicado dentro de la Colección Luis Buñuel: Cine y Vanguardias, que se inscribe en el campo de la teoría del cine y de los estudios intermediales.
A través de uno de sus ensayos, Érik Bullot analiza la influencia indirecta del cine en la obra de Raymond Roussel, destacando cómo sus textos se asemejan a la estructura de un montaje fílmico.
El libro propone un análisis sistemático de las relaciones entre la obra literaria de Raymond Roussel (1877-1933) y el cine, entendido no solo como un medio técnico, sino como una forma, un dispositivo y un modo de percepción.
El punto de partida del ensayo es un hecho documentado: Roussel no realizó películas ni existe constancia de que asistiera a proyecciones cinematográficas. A partir de esta ausencia, Bullot formula una hipótesis de trabajo precisa: determinados procedimientos de la escritura rousselliana pueden ser analizados como operaciones afines al funcionamiento del dispositivo cinematográfico.
El libro no atribuye retrospectivamente a Roussel una práctica fílmica, sino que examina su obra como un sistema de producción de imágenes mentales regido por reglas formales estrictas. Bullot recuerda que Roussel fue una figura admirada por los surrealistas y analiza cómo su escritura se sitúa en un punto de tensión entre palabras y cosas, sentido y artificio.
En este marco, el ensayo aborda una doble relación: por un lado, la posible influencia del cine temprano y de la cultura visual de su tiempo en la construcción de sus textos; por otro, la manera en que motivos centrales de su obra -el doble, la metamorfosis, el enigma, la permutación- han inspirado directa o indirectamente a cineastas modernos y contemporáneos.
El análisis se centra en procedimientos formales recurrentes -desdoblamiento, transformación, escenas autónomas, encadenamientos descriptivos- que Bullot lee como principios cercanos a nociones cinematográficas como el encuadre, el montaje y la proyección.
Estos mecanismos desplazan la narración lineal y configuran un espacio textual que puede pensarse como una sucesión de planos, donde la escritura funciona como una máquina de imágenes.
El ensayo sitúa esta lectura dentro de una concepción ampliada del cine, entendido no exclusivamente como técnica de registro, sino como una lógica de organización de lo visible. Sin postular relaciones de influencia directa no documentadas, Bullot traza convergencias formales entre la obra de Roussel y diversas prácticas del cine experimental y de vanguardia del siglo XX.
"Raymond Roussel, cineasta" se presenta así como un estudio especializado que explora, con argumentación sostenida, las relaciones entre literatura e imágenes en movimiento, ampliando el campo de los estudios cinematográficos hacia una reflexión sobre el cine como forma de pensamiento y como dispositivo abstracto.
+ INFO
"Raymond Roussel, cineasta", obra de Érik Bullot, publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza, España, año 2024 (172 páginas).