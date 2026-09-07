Una premisa sencilla y profunda

"Música latinoamericana, cultura accesible"

El Cuarto Festival Latinoamericano Más Música 2026 reunió a más de cien músicos en un evento abierto y gratuito que celebró la diversidad cultural de la región. Una experiencia que trasciende el espectáculo para convertirse en un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo.