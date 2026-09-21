Prevención y concientización

Hacer el curso de RCP y animarse a salvar vidas

Conocer las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar puede marcar una diferencia decisiva frente a una emergencia. Una experiencia vivida en una cancha de fútbol volvió a poner en primer plano la importancia de capacitarse, perder el miedo y estar preparados para actuar cuando alguien necesita ayuda.