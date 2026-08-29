Sobre tablas, la Cámara de Senadores convirtió en ley un proyecto con media sanción de Diputados que dispone que haya para cada conductor la obligación de asistir a una instrucción en primeros auxilios.
Una ley en Santa Fe obliga a saber primeros auxilios para tener la licencia de conducir
Será clave la reglamentación que haga la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia. La norma aprobada se limita a fijar el objetivo de que al menos una vez cada conductor reciba esa capacitación básica.
La norma tiene el loable objetivo de que haya al menos una persona que sepa qué hacer y cómo actuar cuando se producen los siniestros viales u otras situaciones de emergencia en otros ámbitos.
El texto se aprobó sin modificaciones y fue comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Y en este caso en particular será clave la reglamentación que hará la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe.
Si prima el sentido común y el espíritu de la norma que tuvo un alto consenso en las dos cámaras y presentó la diputada Ximena García, será la instancia del otorgamiento de una nueva licencia o de su renovación, el momento a aprovechar para que más santafesinos sepan cómo desenvolverse cuando no hay tiempo que perder.
Se procura, como se argumentó en la Cámara baja, “transformar el rol de los conductores” y promover la solidaridad. Además, con la medida se afianza la idea de que un vehículo más la imprudencia del conductor dan como resultado un arma.
La llamada “hora de oro” porque eso vale cuando está en riesgo la vida puede tener como aliados a los conductores capacitados en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y para el control de hemorragias.
Es un acierto que la norma no fije cuánto durarán los módulos, ni establece una modalidad única para su dictado o que se adelante a, por ejemplo, exceptuar al personal de los equipos de salud que ya tienen sobrados conocimientos sobre esas maniobras. Todos esos aspectos serán parte de la labor que tendrá por delante la agencia mencionada. La ley no es más que un marco para crear esa capacitación obligatoria.
Agua potable en Alejandra
Logró también sanción definitiva un proyecto de ley de expropiación que para la localidad de Alejandra, en el departamento San Javier, es relevante. Se trata de la adquisición de cuatro lotes (uno de 1.500 metros cuadrados y los restantes de 332 m2) que necesita el servicio de Agua Potable para su regularización.
El Senado aceptó las modificaciones hechas por Diputados a un proyecto de ley impulsado por el senador Oscar Dolzani, que sus pares habían sancionado ya en junio pasado. Ahora, sobre tablas, se votó por unanimidad el expediente.