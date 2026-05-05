Inusual gesto político

El concejal rafaelino Mársico redujo su sueldo en un 73,32%

La decisión fue adoptada en virtud de una resolución que se aprobó en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rafaela el 18 de diciembre de 2025. La secretaria del edil del PDP también fue alcanzada por la norma: entre ambos le ahorrarán al erario público casi 100 millones de pesos este año.