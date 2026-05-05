Lisandro Mársico, edil de Rafaela perteneciente al Partido Demócrata Progresista, fue el primero y hasta ahora el único de los concejales rafaelinos en optar por la reducción de su sueldo, en virtud de una resolución aprobada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 18 de diciembre de 2025.
El concejal rafaelino Mársico redujo su sueldo en un 73,32%
La decisión fue adoptada en virtud de una resolución que se aprobó en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rafaela el 18 de diciembre de 2025. La secretaria del edil del PDP también fue alcanzada por la norma: entre ambos le ahorrarán al erario público casi 100 millones de pesos este año.
La decisión fue comunicada formalmente a la Presidencia del Concejo Municipal, conforme lo establece la normativa, comenzando a regir a partir de enero de este año y se extenderá hasta la finalización de su período como concejal, el 10 de diciembre de 2027.
La disposición a la que accedió Mársico implica una disminución del 73,32% de su dieta, fijando además que no percibirá el sueldo anual complementario (aguinaldo). La secretaria de Mársico -cada concejal tiene derecho a nombrar un secretario-, también fue alcanzada por la norma, por lo que entre ambos el ahorro que generarán al erario público municipal, en 2026, es de casi 100.000.000 de pesos.
La medida surge a partir de la modificación del artículo 17 del reglamento interno del Concejo Municipal, que habilita a los concejales de Rafaela a optar entre mantener la fórmula salarial vigente (equivalente a un sueldo de bolsillo aproximado de $4.000.000, el bruto es más de $ 7.500.000) o percibir una dieta mensual compensatoria equivalente a un RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
A valores actuales representa, con los descuentos de ley, un sueldo neto de $1.250.000, siendo este último importe el que percibe Lisandro Mársico, que se actualizará únicamente en los meses de enero y julio de cada año, y no en función de la paritaria municipal.
En términos reales, ello representa una reducción significativa de su sueldo. Al respecto, Mársico señaló: "Es una decisión personal, coherente con lo que siempre defendí: un Estado austero y una política que no puede estar desconectada de la realidad cotidiana de los vecinos".
Esta medida se inscribe en una línea de conducta sostenida por el concejal a lo largo de su trayectoria, vinculada al cuidado del gasto público y a una concepción responsable de la función pública.
Años atrás, Mársico resolvió no percibir el reintegro de un porcentaje del impuesto a las ganancias dispuesto por el Ejecutivo municipal para funcionarios y concejales (medida que posteriormente fue derogada) y en 2018 respaldó públicamente la iniciativa del bloque Cambiemos que propuso el congelamiento del sueldo para funcionarios del municipio y ediles por un período de seis meses, lo cual se concretó.