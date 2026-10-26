Panorama desde París

Octubre francés: la di-visión

Crónica de una Francia sacudida por la violencia y el descontento, donde los saqueos y la represión exponen la profunda fractura de una sociedad en crisis, partida en dos. Es el relato de las protestas que conmueven las calles francesas, entre incendios, posturas irreconciliables y un malestar que interpela al poder institucional.