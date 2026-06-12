Nuestro Dios no tiene títulos ni privilegios. Pequeño como en Belén, en una gruta abierta para todos. Hoy, con la Iglesia misionera, con un trono que es una cruz de madera que resguarda un mensaje que es Salvador, un amor que es gratuito y una súplica o pedido de la Virgen.
Mensaje del Cielo y puerta de salvación
En un mundo ruidoso, el rosario resuena como un llamado a la fe, donde abuelos y abuelas encuentran en la oración un refugio y una conexión celestial.
Con una realidad en muchos lugares o espacios que no se usan los rosarios, están como abandonados en cajones o bolsillos de camperas,… ¡sin sonoridad de voces y cantos del Ave María!
Hoy esos rosarios están callados, pero hay muchos abuelos y abuelas con mucha fe, que todavía se atreven a reflexionar que Dios escucha esos rosarios con poderoso poder celestial mariano, como lo señaló la Virgen de Fátima en la Cova da Iría en Portugal en 1917.
No hablan de Dios, sino que hablan con Dios, como nos dice el papa León XIV al recordar aquella invocación: "Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará". El tiempo de cada uno de nosotros nunca se termina, ni a los 70 años ni a los 80, porque se abren las puertas del cielo con cada Ave María; sostienen familias y a los que están en silencio.
No es una reliquia del pasado el Santo Rosario; todo lo contrario, los rosarios son del Cielo, como puentes en un mundo que solo idolatra a la juventud y desconoce a los abuelos y abuelas. Todo lo contrario, en María e Isabel (visitación) que con edades totalmente distintas, una joven y la otra anciana, cantaron el Magnificat glorioso.
Por eso las almas encendidas de tantos abuelos. Y el cielo escucha. Aunque el mundo en muchos casos no los atienda, el cielo sí los honra. El mundo los esconde, pero el cielo los valora con el rosario en sus labios, proclamando el Amor de Dios. Decíamos una mujer muy joven y otra de edad avanzada, donde Dios mide la fe y no las edades. Dios derrama bendiciones.
El amor escondido en la Eucaristía es el amor más parecido al Corazón de Dios. El papa León XIV nos pide volver al rosario. No son palabras mecánicas repetidas, en una realidad con muchas familias heridas, matrimonios rotos, jóvenes que se pierden por la droga y las pantallas, y muchos que no saben hacer la señal de la cruz.
Es algo para tener en cuenta en nuestros ambientes parroquiales, capillas, escuelas y pastorales. El rosario no deja apagar la fe. Es una urgencia quizás. No importa no ver los frutos enseguida. Dios, por María, responde siempre. Que no nos sorprenda, estamos viviendo en un mundo ruidoso y descuidado; violento y mentiroso; corrupto y aplastante.
Se necesitan "Héroes de la Fe" que son los que se atreven a rezarlo con los labios de afuera y del corazón al mismo tiempo. Dios no olvida, Jesús acompaña y María, y la Iglesia toda, responden también. Hasta pronto
El autor es diácono permanente de la Parroquia San Roque de Santa Fe.
De aquí y de allá
"Padre no es solamente el que engendra, si no el que cría y protege", expresó el papa Francisco, como para no olvidarlo y tenerlo presente.
La primera aparición en Fátima (Portugal, 13 de mayo de 1917). La Virgen sobre la cima de un árbol pequeño o mediano, el 13 de mayo de 1917 recomienda a los pequeños (Lucía, Jacinta y Francisco) "rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra".
La Virgen repite esta recomendación en la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, como rezo diario el silencio. "El silencio ha sido para mí una gran gracia", dijo Lucía, una de las pastorcitas de Fátima, julio de 1917.
Por el año 1982, en la catedral de Valencia (España), el papa Juan Pablo II usó el Santo Cáliz uno de los cálices (o copas) que está sindicado -según una versión no desmentida- como aquel que habría usado Jesús en la "última cena" con los apóstoles, nunca desmentido.
La Virgen y el Santo Rosario son inseparables, lo dijo el presidente de la delegación nacional del Ejército Azul en Portugal, en agosto de 1950. Con ello la Virgen nos pide el rosario, como cumplimiento del deber y para nuestra consagración a su inmaculado corazón. No podemos negárselo a nuestra Madre del Cielo.
Pinceladas de León XIV
En el marco de su reciente discurso sobre las migraciones en Islas Canarias, España, el papa León XIV abordó de manera integral y global el drama migratorio, del que postuló que "debe convertirse en examen de conciencia" de todos los actores, incluidos los páises receptores de la migración como aquellos que son el origern de la población migrante.
"Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que migrar", sintetizó Robert Prevost.
"El derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños", acotó el santo padre,...
Sin dejar de reprocharle a la comunidad internacional que "no basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido".
En este drama, aseguró el pontífice, "la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados en el mar". Y se preguntó "si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre y la violencia, después del desierto, de la noche y del mar".
"La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni delegado únicamente a algunos voluntarios... no podemos pasar de largo ante los cayucos y las pateras", completó el concepto León XIV, haciendo una referencia a las tristemente célebres embarcaciones precarias que utilizan quienes intentan llegar por mar a la "tierra prometida".
Ver resumen del discurso en "León XIV da histórico discurso sobre migración en Canarias", nota publicada por la Agencia Deutsche Welle el 11 de junio de 2026.
Invitación
Por este intermedio, el Kinder Club de la Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentina I.L. Peretz informa que este sábado se llevará a cabo una nueva edición de la pintada callejera deominada "Ana Frank: sueño con un mundo de paz y esperanza". Las actividades han sido previstas para este sábado, 13 de junio, de 14.30 a 17.30 en la puerta de la nombrada institución, Francia 2248. La actividad está destinada a chicas y chicos de 3 a 17 años. Se invita a concurrir a todo aquel que desee hacerlo para participar de diversas actividades lúdicas y artísticas.