Con la identidad santafesina como bandera, y nunca mejor dicho, se puso en marcha el programa “Una bandera, un club”, una iniciativa impulsada por Ariel Sclafani, Convencional Constituyente, Director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol y representante de la AFA en la región de Santa Fe.
La bandera de Santa Fe, presente en cada club de la ciudad
A pocos días de un nuevo aniversario de la capital provincial, Ariel Sclafani puso en marcha una iniciativa que busca reafirmar la identidad santafesina a través de sus instituciones deportivas. Se distribuirán más de 300 banderas de la ciudad en clubes de Santa Fe.
La propuesta tiene un objetivo claro: que la bandera de la ciudad esté presente en cada institución deportiva santafesina. En el marco del próximo aniversario de la ciudad, que se conmemora el 15 de noviembre, se distribuirán más de 300 banderas en distintos clubes de Santa Fe.
El lanzamiento se realizó en una jornada muy especial, con motivo del encuentro que Unión disputó ante Vélez en el estadio 15 de Abril. Allí, las autoridades del club recibieron oficialmente la bandera de la ciudad.
En representación de la institución estuvieron el vicepresidente Rafael Del Viso y el protesorero Fabio Giúdice, acompañados por los empleados Gabriel García, Hernán Albornoz y Cristian Segovia.
Una identidad que une
“Una bandera, un club” es el lema que resume el espíritu de esta propuesta. La intención es que cada entidad deportiva pueda exhibir los colores y símbolos que representan a la ciudad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad común.
Sclafani destacó la importancia de llevar la bandera a cada rincón del deporte santafesino y remarcó que los clubes son espacios fundamentales para construir comunidad.
La iniciativa busca trascender las camisetas y las rivalidades deportivas para poner en primer plano aquello que une a todos los santafesinos: la ciudad que comparten, sus barrios y sus instituciones.
En ese camino, la próxima bandera tendrá como destino al Club Atlético Colón, que la recibirá en su próximo partido como local.
Así, el fútbol vuelve a ser vehículo de encuentro y pertenencia. Más de 300 banderas recorrerán los clubes de Santa Fe para que el 15 de noviembre no sea solamente una fecha en el calendario, sino también una oportunidad para recordar de dónde somos y aquello que nos identifica.
Una bandera, un club. Una ciudad, una identidad.