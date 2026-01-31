Copa Federación: duelo clave en Santo Tomé

El Quillá recibe a Ateneo Inmaculada en un cruce que promete alto vuelo

Este domingo 1 de febrero, desde las 19 y por la Zona 5 de la Copa Federación de la Provincia de Santa Fe, Náutico El Quillá será local de Ateneo Inmaculada en el estadio Mauricio Martínez de Independiente. Ambos llegan con realidades distintas tras la primera fecha, pero con el mismo objetivo: dar un paso firme en un torneo corto y exigente.