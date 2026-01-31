El Quillá recibe a Ateneo Inmaculada en un cruce que promete alto vuelo

El contexto del encuentro le agrega un condimento especial. El equipo conducido por Martín Mazzoni llega entonado luego de un estreno positivo: victoria en su presentación ante Sportivo del Norte, en Esperanza, resultado que lo posicionó de buena manera en un grupo que no da margen para el error. En un certamen competitivo, y en plena preparación, cada punto pesa y ganar en casa se vuelve casi una obligación para quienes sueñan con avanzar.
Del otro lado estará Ateneo Inmaculada, que buscará rápidamente dar vuelta la página tras la derrota sufrida en su cancha ante San Lorenzo de Esperanza, por la mínima diferencia. El conjunto que dirige Agustín Oliver sabe que no hay tiempo para lamentos y que sumar en condición de visitante puede resultar determinante en la pelea por la clasificación. Con esa premisa, el plantel trabajó durante la semana con la intención de corregir detalles y mostrar una versión más sólida y efectiva.
El partido promete buen fútbol. Ambos entrenadores coincidieron en apostar por lo mejor que tienen a disposición para este segundo compromiso oficial del año. El Quillá intentará imponer su idea, con intensidad, circulación y protagonismo, apoyado en el envión anímico del triunfo inicial. Ateneo, en tanto, buscará equilibrio, orden y contundencia, consciente de que un resultado positivo lo volvería a meter de lleno en la discusión.
La terna arbitral, al igual que en el otro encuentro de la zona, pertenece a la Liga Santafesina de Fútbol. Emiliano Maldonado será el juez principal, acompañado por Miguel Mesquida y Mariano Serafini como asistentes de línea. Un detalle que no es menor en un torneo donde cada decisión puede influir en el desarrollo de partidos cerrados y disputados.
Otro de los puntos destacados de la jornada será el estado del campo de juego. El Club Atlético Independiente presentará una vez más un terreno en óptimas condiciones, algo que favorece el espectáculo y permite que los equipos puedan desarrollar su juego con normalidad. En ese sentido, desde ambas instituciones remarcaron la importancia de contar con escenarios acordes para competencias provinciales de esta magnitud.
La organización también estará a la altura del evento. La subcomisión de fútbol de Náutico El Quillá dispuso un importante operativo para recibir tanto a los hinchas locales como a los simpatizantes de Ateneo Inmaculada. El objetivo es claro: que todos puedan disfrutar de un atardecer a puro fútbol, en un clima familiar y con las condiciones necesarias de seguridad y comodidad.
Desde los clubes no dudaron en invitar a los vecinos y a los seguidores del fútbol liguista y provincial a acercarse al estadio Mauricio Martínez. La Copa Federación siempre despierta expectativas, no sólo por lo que se juega dentro de la cancha, sino también por el sentido de pertenencia que genera en cada institución y en los barrios que representan.
Con realidades distintas pero necesidades similares, El Quillá y Ateneo Inmaculada se verán las caras en un cruce que puede marcar el rumbo de la Zona 5. Para uno, la chance de afirmarse y dar otro paso firme; para el otro, la oportunidad de recuperación inmediata. La mesa está servida y el espectáculo, garantizado. Este domingo, Santo Tomé será testigo de un partido que promete emociones, intensidad y, sobre todo, buen fútbol.