La Liga Santafesina de Fútbol continúa ofreciendo un campeonato atrapante, parejo y cargado de emociones. La novena jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, ratificó que la pelea por el título será intensa hasta el final.
La Perla no afloja y el Apertura arde en cada cancha
La novena fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Liga Santafesina dejó emociones de punta a punta. El líder La Perla del Oeste volvió a festejar y mantiene la ventaja sobre Sanjustino y Colón de San Justo, que también ganaron y continúan al acecho. Hubo goleadas, partidos vibrantes, grandes actuaciones individuales y un campeonato que empieza a entrar en una etapa decisiva.
El gran ganador de la fecha volvió a ser La Perla del Oeste, que derrotó por la mínima a Universidad y conservó el liderazgo con autoridad, aunque muy de cerca siguen apareciendo Sanjustino y Colón de San Justo, dos equipos que no resignan terreno y que también sumaron de a tres.
La fecha había comenzado el viernes por la noche en el predio Nery Pumpido con un partidazo entre Unión y Deportivo Santa Rosa. El Tate se quedó con una victoria fundamental por 5 a 3 en un encuentro abierto, intenso y con situaciones constantes frente a los arcos.
La gran figura fue Agustín Benavídez, autor de tres goles para el conjunto rojiblanco. También marcaron Mateo Aimar y Jesús Schalbetter. Para Santa Rosa anotaron Damián Díaz, Juan Calvo y Leonel Mendoza. Fue un arranque ideal para una jornada que prometía emociones y terminó cumpliendo ampliamente con las expectativas.
El sábado continuó con otra sorpresa importante. Náutico El Quillá consiguió un valioso triunfo en condición de visitante frente a Colón de Santa Fe.
El Tiburón se impuso 2 a 0 gracias a los goles de Santiago Ingino y Bautista Croci, en una actuación muy sólida desde lo colectivo. El Sabalero dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los primeros puestos y quedó estancado en la tabla.
Nacional también logró un triunfo importante fuera de casa. En Candioti, derrotó 2 a 1 a Juventud Unida con tantos de Nazareno Novello y Leonardo Fernández. Para el local descontó Eros Méndez. El elenco visitante mostró carácter en los momentos claves y volvió a sumar puntos importantes en un torneo muy competitivo.
Los de arriba siguen firmes
La Perla del Oeste volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato. El equipo de Recreo superó 1 a 0 a Universidad Nacional del Litoral con gol de Fernando Márquez y se mantiene como único líder del Apertura con 23 unidades.
El conjunto dirigido por Andrés Formento volvió a exhibir solidez defensiva, paciencia y contundencia para resolver un partido muy cerrado ante uno de los rivales más complicados del torneo.
El escolta Sanjustino tampoco dejó dudas y consiguió un triunfo valioso en condición de visitante ante Sportivo Guadalupe. Fue 1 a 0 gracias al tanto convertido por Matías Benegas. El Matador volvió a mostrar orden y eficacia para mantenerse a tres puntos de la cima y seguir plenamente metido en la pelea grande.
Otro que continúa firme es Colón de San Justo. El Conquistador venció 3 a 0 a Ateneo Inmaculada con una enorme tarea ofensiva. Maximiliano Osurak fue la gran figura de la tarde con dos goles, mientras que Ezequiel Rodríguez completó la cuenta. El conjunto sanjustino alcanzó los 20 puntos y comparte el segundo lugar junto a Sanjustino.
En Recreo Sur, Academia Cabrera logró una importante victoria por 2 a 0 frente a Ciclón Norte. Los goles fueron convertidos por Uriel Zapata y Tomás García. El elenco académico consiguió tres puntos muy valiosos para seguir creciendo en la tabla y fortalecerse desde lo anímico.
En barrio Roma, Gimnasia y Esgrima y Las Flores II igualaron sin goles en un partido muy disputado y con escasas situaciones claras. Ambos equipos lucharon más de lo que jugaron y terminaron repartiendo puntos.
Otro de los equipos que festejó fue Newell’s Old Boys. La Lepra santafesina derrotó 3 a 0 a Ciclón Racing gracias a una destacada actuación de Alejo Quiroz, autor de un doblete, mientras que Alan Albe completó el marcador. El rojinegro mostró contundencia y efectividad para quedarse con una victoria importante.
Por su parte, Independiente y La Salle Jobson igualaron 1 a 1 en un encuentro muy equilibrado. Milton Ferreyra abrió la cuenta para el local, mientras que Agustín Rodríguez estableció el empate para el Colegial, que sigue sumando en una campaña irregular pero competitiva.
Goleadas, emociones y una fecha 10 imperdible
Uno de los resultados más impactantes de la jornada se dio en Recreo, donde Cosmos aplastó 5 a 0 a Deportivo Nobleza. El equipo galáctico fue ampliamente superior y construyó una goleada contundente con tantos de Gastón Galván, Exequiel Araujo, Diego Fornillo —en dos oportunidades— y Luciano Pereyra.
Cosmos mostró una de sus mejores versiones ofensivas del campeonato y llega motivado a la próxima jornada.
Tras nueve fechas disputadas, la tabla de posiciones continúa encabezada por La Perla del Oeste con 23 puntos. Detrás aparecen Sanjustino y Colón de San Justo con 20 unidades. Más abajo se ubican Colón y Sportivo Guadalupe con 16, mientras que La Salle suma 15 y Universidad junto a Nobleza tienen 13.
El torneo ingresa ahora en una etapa determinante y la próxima jornada promete partidos atrapantes. La décima fecha tendrá como gran atractivo el clásico entre Unión y Colón, uno de los encuentros más esperados del fútbol santafesino. Además, se disputará el clásico colegial entre La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada, otro duelo cargado de historia y rivalidad.
La programación también ofrecerá compromisos muy interesantes como Náutico El Quillá frente a Sportivo Guadalupe, Cosmos ante el líder La Perla del Oeste y Universidad contra Newell’s Old Boys.
Además jugarán Colón de San Justo e Independiente, Ciclón Norte frente a Nobleza, Nacional ante Deportivo Santa Rosa, Sanjustino contra Gimnasia y Esgrima, Las Flores II frente a Juventud Unida y Ciclón Racing contra Academia Cabrera.
Con varios equipos separados por pocos puntos y un campeonato que mantiene la incertidumbre fecha tras fecha, la Liga Santafesina vuelve a demostrar por qué es una de las competencias más apasionantes de la región.
Cada cancha entrega emociones, cada partido deja historias y cada jornada confirma que la pelea por el Apertura 2026 todavía tiene muchísimo por ofrecer.