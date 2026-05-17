Liga Santafesina

La Perla no afloja y el Apertura arde en cada cancha

La novena fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Liga Santafesina dejó emociones de punta a punta. El líder La Perla del Oeste volvió a festejar y mantiene la ventaja sobre Sanjustino y Colón de San Justo, que también ganaron y continúan al acecho. Hubo goleadas, partidos vibrantes, grandes actuaciones individuales y un campeonato que empieza a entrar en una etapa decisiva.